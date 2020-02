Rumeur: un nouveau film Star Wars est déjà en développement

Avec le lancement en Blu-Ray de The Rise of Skywalker A l’horizon, les fans de cette galaxie lointaine, très lointaine commencent déjà à se demander quelle est la prochaine étape de la saga au cinéma. Selon les informations de TJ’ai Hollywood Reporter, le directeur J.D. Dillard travaille avec Lucasfilm pour développer un nouvel épisode dans la franchise. Le projet impliquerait également l’écrivain de Luke Cage et agents de S.H.I.E.L.D., Matt Owens.

Une grande question ici est de savoir si cette bande fonctionnera pour le grand écran ou Disney +. Actuellement, Lucasfilm a annoncé trois dates de sortie pour les nouveaux films de Star wars, commençant en décembre 2022, se poursuivant jusqu’en décembre 2024 et se terminant en décembre 2026. Auparavant, Bob Iger, PDG de Disneya révélé que les co-créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, occuperait au moins la première de ces trois dates, bien que son départ de la franchise ait engendré des théories sans fin sur ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de la saga.

Avant Iger J’avais déjà confirmé qu’ils mettraient en pause toutes les livraisons de films de Star wars, et que Lucasfilm se concentrerait sur la publication de contenu Disney + Apparemment, la société a peut-être changé d’avis, ou il pourrait simplement s’agir d’un long métrage pour son service de streaming.

Source: The Hollywood Reporter

