Rumeur: un nouveau jeu Spyro est déjà en développement

Selon une rumeur, Activision travaille déjà sur un nouveau jeu de Spyro. Les informations proviennent de La révolution du jeu, qui a récemment laissé tomber la soupe Appel du devoir cette année. Malheureusement, ce filtre n’a pas fourni d’autres détails, mais prétend avoir une source fiable dans Activision.

Au moyen de Twitter, la révolution du jeu partagé ce qui suit:

Un nouveau jeu Spyro est en préparation.

– TheGamingRevolution (@ TheGamingRevo2) 18 mars 2020

Oui, c’est un tweet assez simple, mais généralement vos informations sont généralement vraies. La chose intéressante ici est l’utilisation du mot “nouveau”, ce qui suggère que ce titre ne sera pas un simple remake ou remaster, mais un tout nouveau.

Il serait logique que Activision a décidé d’insuffler une nouvelle vie Spyroconsidérant que le Spyro Reignited Trilogy Il s’est assez bien vendu lors de ses débuts en 2018 pour le PlayStation et Xbox One, arrivant plus tard à Nintendo Switch et PC.

Source: La révolution du jeu

