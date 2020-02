Rumeur: Wonderful 101 On Switch Teased (Again) Par PlatinumGames

Mise à jour – samedi 1er février 2020 à 15h45 GMT: Dans le prolongement du teaser d’hier, une source anonyme (via 4Chan), affirme qu’il y aura une annonce pour une version Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4 de The Wonderful 101, et il sera financé par financement participatif via Kickstarter.

GameXplain a maintenant ajouté à cela – expliquant comment il a pu confirmer “certains détails” via sa propre source. Cela inclut la supposée confirmation d’une version Switch et PlayStation 4, ainsi qu’un lancement Kickstarter. Il a également fait des recherches et découvert une page Platinum Games Kickstarter, mais ne peut pas réellement confirmer si c’est réel ou faux à ce stade.

Nous ajouterons à cela en disant que nous avons eu une confirmation similaire de notre propre source, qui souhaite rester anonyme.

Article d’origine – ven 31 janvier 2020 11:35 GMT: Nous savons tous que les fans de Nintendo aiment un peu PlatinumGames, et s’il y a un titre qu’ils aimeraient voir venir sur Switch, c’est The Wonderful 101.

La version Wii U a été acclamée par la critique mais s’est vendue mal, elle est donc prête à être redécouverte sur la dernière console de Nintendo – et PlatinumGames a été assez mignon sur les chances que cela se produise dans le passé.

Maintenant, il semblerait que le studio donne des indices assez importants sur le jeu à venir sur Switch – consultez le tweet suivant, et portez une attention particulière à l’heure et à la date sur l’écran de Hideki Kamiya, ainsi qu’à la console sur laquelle il s’est assis. sur son bureau:

Regardez la date / heure. https://t.co/Vac5551avV— Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) 31 janvier 2020

Ce n’est pas la première fois que le studio taquine les propriétaires de Switch avec une merveilleuse bonté de style 101 – c’est peut-être juste une blague? Ou peut-être y a-t-il plus? PlatinumGames a récemment gagné des investissements du géant chinois des médias Tencent et a déclaré que de grandes nouvelles arriveraient au début de cette année – est-ce possible?

.