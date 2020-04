Rumeur: WWE 2K21 a été annulée

Par Rodolfo León

14/04/2020 19h45

Le prochain épisode de la franchise de WWE 2K Cela pourrait ne pas arriver cette année, selon un ancien écrivain de la série. Justin Leeper garantit que des “sources fiables” ont confirmé que WWE 2K21 Il a été complètement annulé, mais 2K sortira un “jeu WWE différent” en 2020.

Lépreux, qui a travaillé comme écrivain dans WWE SmackDown vs Raw 2009-2011Il a expliqué qu’il entendait des rumeurs sur son éventuelle annulation depuis décembre:

«J’ai découvert en décembre qu’il était possible qu’elle soit annulée. Puis en janvier, j’ai découvert que c’était presque certain et que le produit allait être le même que vous aviez avec WWE 2K20, pour le meilleur ou pour le pire … Mais cette nouvelle que je vous donne est déjà suffisamment avancée pour que je sois sûr que c’est la finale . Ils vont s’arrêter. »

Se référant à “un jeu différent de WWE” Lépreux suggère que 2K publiera un jeu du WWE séparément plus tard cette année, mais pour le moment je ne veux pas partager plus de détails. Et finalement, Lépreux a également dit que lorsque WWE 2K22 Il est en vente, il ne sera pas disponible pour les consoles de prochaine génération, mais axé sur les consoles actuelles.

Via: Ringside News

.