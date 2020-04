Rumeur: Xbox Lockhart est réel et serait annoncé avec la nouvelle Fable

Par Rodolfo León

17/04/2020 17:28

Il y a quelques jours, une rumeur a fait Microsoft prévoyait d’organiser deux événements numériques de la Xbox Series X très vite. Dealer Gaming, l’une des sources a fourni de nouvelles informations qui suggèrent que Xbox Lockhart, la version “moins puissante” de la série X, est réelle et pourrait être annoncée avec le nouveau Fable.

Par leur canal YouTube, les éléments suivants ont été partagés:

“Il en est ainsi. Nous avons beaucoup de logiciels en route, et en particulier des logiciels exigeants graphiquement – des jeux comme Hellblade II, des jeux comme Halo Infinite, des jeux comme Fable – oui, un redémarrage. Et ces jeux vont faire leurs débuts très bientôt, ou du moins certains d’entre eux… Nous savons pertinemment que c’est réel et si vous avez suivi cette chaîne, vous savez que je ne dis pas que des choses à dire. »