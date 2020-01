Rumeur: Xbox Series X fournit Steam, support PC

Les dernières rumeurs passionnantes concernant la puissance de la prochaine Titan Xbox Series X sont vraiment quelque chose, concernant Steam et PC, ce genre de nouvelles pourrait changer la guerre au grand débat sur la console.

Les dernières rumeurs, selon nos sources dans la communauté Xbox, (dont nous cachons les noms à des fins de stricte confidentialité) semblent indiquer que la console Xbox Series X de prochaine génération aura un système d’exploitation fonctionnant autour d’un «mode de démarrage» appelé «mode Windows «, À travers lequel il semble qu’il sera possible de rendre certaines applications Windows 10 compatibles avec le système d’exploitation de la plateforme, qui sera disponible pour être installé.

Il semble qu’il sera possible de passer d’une version console de jeux Xbox à une version PC Windows, dans laquelle certaines de ces applications prises en charge semblent être Steam et Epic Games Store. Les possibilités pourraient être vraiment le prochain niveau en termes de capacité de jeu et atteindre des goûts que les joueurs n’ont jamais vus auparavant.

Cette approche semble bien trop logique compte tenu de l’état du jeu croisé moderne que nous avons vu récemment dans de nouveaux titres comme le nouveau «COD: Modern Warfare». Cependant, une telle expansion dans le domaine du jeu sur PC alors qu’elle rencontre la console ultime semble comme une évolution digne dans le monde en constante évolution de la puissance de calcul et de la jouabilité immaculée.

Si à l’avenir cette rumeur étonnante se confirmait, cela signifierait que la Xbox Series X serait conçue pour unir le monde du PC et de la console par hybridation, en exécutant des jeux disponibles exclusivement pour PC.

Dans le cas, ce serait quelque chose de pas remarquable, mais même de révolutionnaire dans la grande guerre des consoles. Cependant, chez DGR, nous vous conseillons de ne pas prendre ces informations trop au sérieux car ce n’est qu’une rumeur pour l’instant.

Attendons les communications officielles directement de Microsoft. Les rumeurs peuvent toujours être tirées par les cheveux, dans le sens où ce mode Windows ne pourrait plutôt concerner que le Windows 10 Store et par conséquent toutes ses applications et jeux, ce qui est en fait plus faisable mais tout de même assez remarquable.

