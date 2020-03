RUMOUR: Activision fonctionne sur divers jeux Crash Bandicoot et Call of Duty

Activision est l’une des sociétés possédant une grande propriété intellectuelle. Sans aucun doute, la série la plus populaire de la franchise ces dernières années a été Call of Duty et Crash Bandicoot, il n’est donc pas surprenant de savoir que la société a de grands projets pour eux. Jusqu’à présent, aucun projet lié à ces séries n’est officiellement connu, mais une source indique que plusieurs jeux d’entre eux sont en cours.

Selon l’utilisateur populaire de YouTube TheGamingRevolution, la société a au total 6 jeux en développement, et le plus intéressant est que presque tous sont axés sur Call of Duty et Crash Bandicoot. L’utilisateur de renom a mentionné que 3 des 6 jeux seront Call of Duty, l’un sera celui de 2020, un autre sera le remasterisation de Modern Warfare 2 et le dernier sera un avec des mécanismes gratuits, qui est développé par SHGames. et qui devrait être lancé en 2021.

Les fans de longue date de Crash Bandicoot devraient également être enthousiasmés par ces projets, car cela signifie que Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex sera remasterisé et qu’un autre jeu du marsupial serait en cours et serait multijoueur.

En plus de tout cela, la rumeur confirme qu’Activision ramènerait Tony Hawk Proskater grâce à un remastering.

Au cas où vous l’auriez manqué: Il y a des indices qu’un jeu mobile Crash Bandicoot est en production.

Devriez-vous croire ces informations?

Activision n’a rien dit à ce sujet, il est donc conseillé, comme toujours dans ces situations, de prendre les informations avec réserve. Cependant, vous devez savoir que TheGamingRevolution est un utilisateur qui a déjà de l’expérience en révélant des informations non officielles, mais qui est confirmé plus tard. Cela pourrait donc devenir une réalité.

Quelques jeux Activision en préparation: Tony Hawk Proskater Remastered, Call of Duty 2020 (nom de code PROJECT: ZEUS), MW2 Remastered, un jeu F2P COD de SHGames (2021 ETA), un jeu PvP Crash, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered

– TheGamingRevolution (@ TheGamingRevo2) 12 mars 2020

Que pensez-vous des informations? Pensez-vous que ces jeux feront leurs débuts un jour? Dites-le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Activision si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.