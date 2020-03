RUMOUR: Activision prépare une remasterisation de Call of Duty: Modern Warfare 3

Quelque chose de très curieux se passe autour d’Activision et de Call of Duty. Nous disons cela parce que les indices de l’existence de la rumeur Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered indiquent que c’est une réalité, mais Activision ne l’a pas confirmé. En outre, les informations semblent montrer que la société a également l’intention de lancer bientôt Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered.

Ces informations proviennent de l’utilisateur TheGamingRevolution. Selon lui, Activision développe depuis longtemps la remasterisation du troisième opus de la sous-série Modern Warfare, ce qui suggère qu’ils ont commencé à y travailler parallèlement à Call of Duty: Modern Warfare 2, non confirmé jusqu’à présent. Remasterisé.

Au cas où vous l’auriez manqué: Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered devrait faire ses débuts sans le composant multijoueur.

“MW3 Remastered est également utilisé depuis longtemps, alors je me demande comment / quand il sera lancé”, a déclaré TheGamingRevolution. En fait, il mentionne également, comme le rapporte ResetEra, que Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered a déjà été résilié.

Est-ce que Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered se réalisera?

Comme nous l’avons mentionné, il n’y a pas d’informations officielles, mais nous vous rappelons que l’informateur est TheGamingRevolution, qui a déjà divulgué des détails qui se sont révélés être vrais. Cela dit, cet utilisateur peut être considéré comme une source fiable. C’est grâce à lui que nous connaissons Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered; en fait, il est le responsable de la publication des bandes-annonces et même du gameplay du jeu Activision non encore annoncé. Nous te tiendrons au courant.

MW3 Remastered est en train de travailler depuis un certain temps maintenant aussi je me demande comment / quand ça va baisser

Que pensez-vous de cette révélation? Pensez-vous que cela se réalisera? Êtes-vous excité pour tous ces remasters? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous êtes intéressé à regarder la bande-annonce d’introduction de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, alors vous devriez consulter cette page. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la franchise en cliquant sur ce lien.

