RUMOUR: Capcom poursuit son modèle de livraison annuel pour Resident Evil

Capcom n’est pas étranger à l’exploitation de ses franchises une fois qu’elles ont réussi sur le marché, et maintenant que Resident Evil passe un bon moment, la société va probablement essayer d’en tirer le meilleur parti. En ce sens, des informations suggèrent que la franchise pourrait adopter un modèle de livraisons annuelles et on saurait déjà qui est en charge du jeu qui sortira en 2022.

Un rapport Gamingbolt a partagé des informations publiées par l’initié Capcom. Dusk Golem, qui a acquis une certaine crédibilité en divulguant des détails, qui se sont avérés vrais, sur les projets de Capcom. À cette occasion, l’utilisateur a souligné via son compte Twitter que les plans de Capcom concernant Resident Evil à ce moment-ci comprennent la poursuite du modèle de livraison annuel et, au début, il y aura un jeu en 2021 qu’ils n’ont toujours pas détails et on ne sait pas si ce sera Resident Evil 8.

m-Two est le studio responsable du remake de Resident Evil 3

Cependant, concernant le projet suivant, Dusk Golem a noté qu’il s’agit d’un Resident Evil qui fera ses débuts en 2022 et que l’étude en charge de ce jeu est la même que Resident Evil 3 Remake, M-Two. Au cas où vous ne le sauriez pas, M-Two est un studio créé par Tatsuya Minami, qui faisait partie de PlatinumGames, et est actuellement soutenu par Capcom.

Enfin, l’initié a souligné que dans le cas de la livraison en 2023, une ventilation du modèle de livraison annuelle peut ou non se produire, ce qui inclut jusqu’à présent Resident Evil 2 Remake de 2019 et Resident Evil 3 Remake de 2020.

Resident Evil 3 Remake fera ses débuts le 3 avril sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au nouvel épisode de la franchise.

