RUMOUR: Capcom travaillait sur un nouveau jeu Dino Crisis, mais l’a annulé

Certains rapports indiquent que Capcom prépare plusieurs surprises pour certaines franchises. Après avoir entendu que le développeur travaille dans des remakes, les utilisateurs ont commencé à spéculer sur un retour de Dino Crisis; Cependant, des informations ont été révélées qui n’aimeront pas les fans de cette série ou Resident Evil.

Le célèbre informateur de l’industrie, Aesthetic Gamer (également connu sous le nom de Dusk Golem) a révélé de mauvaises nouvelles pour les fans de Capcom, car il a indiqué qu’un jeu Dino Crisis était en cours de développement, mais qu’il n’a pas abouti et Capcom a cessé de travailler dessus. . La situation des fans de la série s’aggrave, car elle mentionne qu’après cela, il n’y a pas de plans liés à la propriété intellectuelle.

“[El desarrollo de] Un jeu Dino Crisis a en fait commencé il y a des années, mais il a ensuite été abandonné et enterré, et la franchise est, pour l’instant, éteinte », a déclaré l’utilisateur.

De plus, les fans de Resident Evil peuvent ne pas être très heureux non plus, car Aesthetic Gamer a également annoncé que l’un des épisodes les plus mémorables de cette série, Resident Evil: Code Veronica ne prévoit pas de revenir sous la forme d’un remake . Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, nous disons cela parce que l’informateur a annoncé que l’année prochaine sera une folie pour tous les fans de la franchise zombie et a même commenté qu’un nouveau jeu en dehors du remake de Resident Evil 3 arriverait à un moment donné. les 366 prochains jours, mais a déclaré qu’il en parlerait davantage lorsque Resident Evil 3 serait disponible.

Malheureusement, Aesthetic Gamer n’a pas révélé plus de détails. Nous vous laissons avec les messages de l’informateur.

Devriez-vous croire l’information?

Comme à d’autres occasions, ce sont des détails non officiels, il y a donc toujours la possibilité qu’ils ne soient pas vrais. Cependant, il doit être pris en considération, car l’informateur n’est ni plus ni moins le même utilisateur qui a révélé des détails qui étaient vrais et qui a également une connaissance du développeur japonais. En fait, il y a quelques semaines, c’est Aesthetic Gamer qui a révélé que Silent Hill reviendrait avec 2 matchs. Cette information n’est pas encore confirmée, mais apparemment une annonce de cette franchise pourrait avoir lieu la semaine prochaine.

Un autre utilisateur a également mentionné il y a quelques semaines qu’un jeu d’horreur serait en route vers PlayStation 5 et serait en charge d’un développeur de renom.

Cela dit, les détails peuvent être corrects, mais comme toujours, nous vous recommandons de prendre ces informations avec réserves, car elles peuvent ne pas être exactes.

Et vous, pensez-vous qu’un nouveau jeu Dino Crisis a été annulé et que la série est en léthargie? Souhaitez-vous que Capcom travaille sur un remake de Resident Evil: Code Veronica? Dites-le nous dans les commentaires.

Bien que le jeu ne provienne peut-être pas de Dino Crisis, Capcom travaille sur un nouveau projet, qui n’a pas encore été annoncé, profitant des changements dans le développement et le lancement de la PlayStation 5. Vous pouvez en savoir plus sur Capcom en consultant cette page.

