RUMOUR: De nouvelles informations sur les réclamations de fuites sur Starfield et Elder Scrolls 6

Starfield et Elder Scrolls 6 ont un nouveau leaker (Crédit: Bethesda Softworks)

Il y a deux jours (7 mars), nous avons signalé qu’un utilisateur de Reddit avait divulgué des détails sur les prochaines épopées de Bethesda, Starfield et Elder Scrolls 6. Cela semblait assez louche car ce dernier titre est à peine en production, mais il avait plus d’informations que la science-fiction RPG qui sort beaucoup plus tôt. Un nouvel utilisateur, intelligemment nommé ActualLeaker2020, sur le site du forum a appelé la personne précédente pour être un faux et prétend avoir une réelle connaissance des deux projets.

Comme Bethesda a confirmé que Starfield est le prochain jeu à sortir, il n’est pas surprenant que ActualLeaker2020 dise que le suivi de Skyrim est en pré-production. Le jeu attirant l’attention principale du développeur pourrait commencer l’année prochaine, selon le message. Ils corrigent également l’utilisateur précédent en disant que l’équipe derrière Elder Scrolls 6 se situe entre 30 et 50. Finissant sur ce segment, l’employé présumé de Bethesda ou ancien membre du personnel dit que le jeu pourrait sortir entre 2023 et 2024.

Ils continuent sur le RPG qui voyage dans l’espace. Il était en pré-production en 2015 jusqu’à ce que Rockville enveloppe Fallout 76. Une révélation possible de l’E3 pourrait se produire avec une date de sortie à l’automne ou à l’hiver de cette année, comme le développeur l’a fait avec Fallout 4. La possibilité est ouverte pour un lancement au printemps 2021 fenêtre.

Starfield recevra peut-être un traitement de type service en direct. Contrairement aux jeux multijoueurs comme Destiny, il obtiendra des mises à jour gratuites de contenu tout en restant cette épopée classique Bethesda solo comme Elder Scrolls ou Fallout.

Le bailleur dit être «un ancien employé de BGS ou je suis étroitement associé au personnel de BGS» pour ajouter de la crédibilité, contrairement à ToddIsMyMom, qui était dans notre histoire précédente. Néanmoins, nous vous conseillons de prendre tout cela à la légère car nous n’avons pas vérifié que ActualLeaker2020 soit associé à Bethesda.

Nous avons contacté, mais il a dit qu’il ne se reconnecterait plus jamais à ce compte.

L’utilisateur de l’histoire précédente a répondu au message, admettant avoir tout simulé.

“Je suis en fait un inspecteur de la construction sur un emploi dans le logement du gouvernement avec ce qui est sans aucun doute l’équipe d’installation d’égouts la plus lente que j’ai jamais vue”, lit une réponse faite à un autre utilisateur. «J’ai donc eu le temps d’écrire des trucs. Et je dévore la tradition, donc j’en savais assez, et le développement de jeux vidéo est un de mes rêves et j’en sais assez pour ne pas faire trop d’erreurs. J’ai donc fait la «fuite» pour m’amuser. En fait, j’habite non loin de Rockville et j’y conduis parfois pour le travail. J’avais l’intention de passer et de prendre une photo comme «preuve». »

Que pensez-vous des réclamations du nouveau bailleur? Avez-vous confiance en eux ou pensez-vous qu’ils sont comme l’inspecteur en construction? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous et sur notre Facebook.

