RUMOUR: Deux nouveaux Silent Hill sont en développement et seraient exclusifs à PS5

Vous avez sûrement entendu la rumeur selon laquelle un nouveau Silent Hill Il pourrait évoluer d’une certaine manière. Cette tranche de rumeurs servirait à donner une nouvelle vie à la franchise, en plus de clarifier, de profiter du plein potentiel technique des consoles suivantes, ou devrais-je dire la prochaine console? Eh bien, apparemment, ce futur projet serait exclusif à PlayStation 5, bien que soi-disant, il y en a plus d’un en développement.

Sources près du portail Fiez-vous à l’horreur s’assurer que Masahiro Ito, créateur créateur des quatre premiers jeux de la saga, s’implique dans ce nouveau jeu. Ces mêmes sources indiquent Sony en tant que responsable de ce projet, et en tant que tel, serait exclusif à la PS5, bien que cela ne soit pas encore confirmé.

Une de ses sources, qui semble fiable, indique que Keiichiro Toyama, réalisateur et écrivain de Silent Hill à partir de 1999, et Akira Yamaoka, compositeur de la grande majorité de la franchise, reviendra également avec Ito. Ces trois-là vont effectuer un “redémarrage en douceur” de la saga, peut-être uniquement connue sous le nom de Silent Hill. SIE Japan Studio Il sera à l’origine de son développement, partiel ou total, et cuisine peut-être déjà depuis un an.

Mais ce n’est pas tout, car il y aurait aussi un deuxième titre en développement, et ce pourrait être celui qui fait le bruit depuis longtemps comme Silent Hills, le célèbre titre annulé de Hideo Kojima. Il parait, Sony travaille à composer la relation entre Kojima Productions et Konami afin de ressusciter le jeu en raison du scandale qu’il a généré et de la pertinence qu’il continue d’avoir même cinq ans après son annulation.

Soi-disant Sony vendu le jeu à Kojima comme quelque chose de similaire à ce que nous voyons dans TellTale / Supermassive Gamesc’est-à-dire une aventure de style pointer-cliquer avec un fort accent sur la narration. Cependant, il semble que le seul des deux qui soit en cours de développement soit celui SIE Japan Studio. Comme toujours, ces informations doivent être prises avec réserve, mais si elles sont PS5 pourrait avoir un très fort avantage sur le nouveau Xbox sur la prochaine génération de consoles.

Source: Fiez-vous à l’horreur

.