RUMOUR: Deux titres Silent Hill en développement

Depuis que Konami a tué Silent Hills de Hideo Kojima qui a été taquiné lors de l’achèvement de P.T., on pensait que l’IP serait morte. Cela fait sept, presque huit ans depuis la dernière entrée principale. Maintenant une rumeur récente rapportée par Rely on Horror, il pourrait être possible que deux titres soient développés pour la franchise d’horreur selon des tweets publiés hier par Dusk Golem / Aesthetic Gamer, un initié du jeu et utilisateur de ResetEra.

“Je mentionnerai qu’il y a quelques nouveaux jeux Silent Hill en préparation. Il y a environ deux ans, Konami a contacté divers développeurs pour proposer des idées pour deux jeux Silent Hill, l’un un redémarrage en douceur de la franchise, l’autre un jeu de style TellTale / Until Dawn épisodique pour accompagner le redémarrage. »

La seule preuve suggérant que Aesthetic Gamer a raison vient d’un nouveau projet que le directeur artistique des trois premiers versements, Masahiro Itu, est en train de réaliser en tant que «membre principal». Sur Twitter, Itu mentionne qu’il souhaite que le jeu “ne sera pas annulé” et les tweets ultérieurs qu’il ne peut rien dire pour l’instant.

Pendant ce temps, d’autres personnes qui ont travaillé sur la franchise iront dans des directions différentes qui se penchent toujours sur l’horreur. Le créateur de Silent Hill, Keiichirō Toyama, peut sauter sur un projet d’horreur indépendant intitulé Hotel Barcelona. Ensuite, il y a Kojima, qui a mis en boîte sa nouvelle révision de la série en question, ce qui a entraîné des problèmes avec sa relation avec Konami. Maintenant que Death Stranding est terminé, il pose ses yeux sur quelque chose d’effrayant. Le développeur veut «faire le jeu d’horreur le plus effrayant» en regardant «les films effrayants afin d’éveiller mon âme d’horreur».

Pour l’instant, nous devrons attendre et voir si cela est vrai ou non. Que pensez-vous de cette récente rumeur sur deux nouveaux titres de Silent Hill? Un redémarrage ou une entrée inspirée de Until Dawn vous intrigue-t-il? Faites le nous savoir dans les commentaires.

