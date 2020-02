RUMOUR: Disney ne voulait pas que Sora rejoigne Super Smash Bros.Ultimate

La liste des derniers épisodes de Super Smash Bros.est déjà un problème en soi et la quantité de contenu que l’équipe de développement a choisie dans les titres Wii U et Switch a fait espérer les fans Vos personnages préférés augmentent. Chaque fois qu’un nouveau personnage arrive, la controverse est inévitable, mais qu’en est-il de ceux qui ne pourraient pas faire partie de la liste? Bien que peu de choses soient connues à ce sujet, des informations récentes suggèrent que le protagoniste de Kingdom Hearts était dans les plans de Nintendo.

Depuis les débuts de Super Smash Bros.Ultimate et la confirmation de la stratégie de Nintendo d’augmenter la liste via des passes de combat, l’un des personnages qui est toujours pris en compte dans les discussions est Sora, protagoniste de Kingdom Hearts, cependant, Jusqu’à présent, cela ne s’est pas réalisé. Bien que certains croient que la possibilité que cela se produise est éloignée pour diverses raisons, il semble que ce ne soit pas le cas, comme l’a noté Imran Khan, ancien éditeur de Game Informer, qui a mentionné dans Kinda Funny Gamescast (via GameRant) que Nintendo a approché à Disney pour négocier la présence de Sora dans son jeu de combat.

Selon Khan, Nintendo a proposé à Disney que le héros de Kingdom Hearts rejoigne les rangs de Super Smash Bros. – bien qu’il n’ait pas révélé la livraison, il est très probable que ce soit Ultimate – cependant, la société américaine a nié l’utilisation du personnage et a préféré passer avant l’invitation. En ce sens, l’éditeur n’a pas révélé la ou les raisons pour lesquelles Disney a pris cette décision.

Super Smash Bros.Ultimate est disponible sur Switch et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la livraison réussie. D’un autre côté, Kingdom Hearts III fait de même sur PS4 et Xbox One et ici, vous serez au courant de toutes les informations associées.

