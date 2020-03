RUMOUR: HBO travaille sur une série de Pokémon en direct, devriez-vous le croire?

Pokémon est sans aucun doute l’une des séries les plus acclamées avec lesquelles les joueurs de Nintendo ont grandi. Il y a plus de 24 ans, la franchise est arrivée et a réussi à s’imposer comme l’une des plus importantes du monde du divertissement. Malgré plusieurs films et chapitres d’anime, il n’a pas réussi à se lancer dans des productions en direct, sauf dans le film POKÉMON: Detective Pikachu. Ce film a été bien reçu et a incité les fans du monde Pokémon à vouloir plus avec ce style. Si vous êtes l’un d’entre eux, alors vous serez heureux d’apprendre qu’il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir une série en direct animée par HBO.

Cette fois-ci, les informations proviennent du site We Got This Covered, que la même source qui a révélé à l’avance une série Green Lantern pour HBO (qui a été confirmée plus tard), a déclaré qu’une série de Pokémon en direct sera en charge de HBO Max. .

Au cas où vous l’auriez manqué: HBO travaillera sur l’adaptation de The Last of Us à une série en direct.

La série présenterait les événements qui se produisent dans l’anime original, donc elle aurait le légendaire garçon Pueblo Paleta Ash Ketchum, qui voyagera avec Pikachu pour essayer d’être la meilleure équipe Pokémon. En plus de cela, il est mentionné que Misty et Brock accompagneront ce duo, après que les deux entraîneurs “aient été battus dans leurs gymnases respectifs”.

Selon la source, cette collaboration n’est pas prise à la légère car HBO consacre une quantité considérable de ressources à la production.

Devriez-vous croire cette rumeur?

S’il y a quelque chose qui caractérise Nintendo (dans ce cas, ils partagent les droits de propriété intellectuelle avec Creatures et Game Freak), c’est qu’il permet difficilement les associations en dehors du monde des jeux vidéo qui ne sont pas étroitement surveillées par lui-même, ce qui donne l’impression que cette série hautement improbable. Cela ne signifie cependant pas que cela soit impossible; l’exemple le plus clair est POKÉMON: le détective Pikachu, qui s’est révélé très efficace.

Cependant, rien n’a été dit officiellement à propos de cette collaboration, à part le fait que le site a été un succès à certaines occasions, tandis que d’autres ne l’ont pas été. Par exemple, il y a le succès avec l’annonce de La légende du trésor perdu 3 et le retour de Han à Fast and Furious, mais il y a aussi des informations incorrectes, comme Mark Hamill jouant Vesemir dans la série The Witcher.

Cela étant dit, nous vous recommandons de prendre ces informations avec beaucoup de réserve, bien que cela semble très prometteur pour les fans de Pokémon qui ont toujours voulu voir les aventures d’Ash et le monde de la franchise dans des environnements réels. Nous te tiendrons informé.

Et vous, pensez-vous qu’une série de Pokémon en direct se réalisera? Souhaitez-vous qu’il existe? Dites-le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons du monde de Pokémon en dehors des jeux vidéo, nous en profitons pour vous informer que le premier film d’animation, Pokémon: Mewtwo vs. Mew vient d’arriver sur Pokémon TV et vous pouvez le regarder gratuitement et que son remake, Pokémon: Mewtwo Strikes Back: Evolution, est disponible sur Netflix. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Pokémon en visitant cette page.

