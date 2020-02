RUMOUR: la PlayStation 5 fonctionne mieux que la Xbox Series X actuellement

Ce sera une année importante pour 2 des fabricants de consoles les plus importants de l’industrie, Microsoft et Sony, car leurs systèmes de nouvelle génération seront mis en vente. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur leurs capacités techniques, Microsoft devrait être le plus puissant; Cependant, la PlayStation 5 ne devrait pas être si facilement écartée, car selon des sources, ils affirment qu’elle a jusqu’à présent les meilleures performances.

À travers les forums NeoGAF, l’informateur BG, reconnu sur le site pour être un professionnel de l’industrie, a partagé que les modèles actuels des kits de développement PlayStation 5 présentent de meilleures performances par rapport à la série Xbox X.

«Au début de l’année, la PS5 est la [consola] qui offre les meilleures performances », a déclaré l’informateur, qui n’a pas ajouté grand-chose à ce que d’autres développeurs en ont dit. Cependant, il mentionne que cela aurait pu changer avec les nouveaux kits de développement. Malheureusement, il a indiqué qu’il n’avait pas accès à ces informations et que ce ne serait qu’au début de l’été qu’il aurait une rencontre physique, alors il a réservé ses opinions jusqu’à ce qu’il les vérifie.

Cela prend par surprise, compte tenu du fait que la console Microsoft devrait avoir le plus de puissance. En fait, un récent rapport mentionnait qu’il aurait plus de téraflops que la PlayStation 5. Cependant, il est important de mentionner qu’il reste encore de nombreux mois pour le lancement des 2 plateformes, donc cela pourrait changer à l’avenir, puisque les kits de développement Ce sont des modèles prématurés des consoles finales.

En ce sens, BG mentionne également qu’au final les deux consoles auront des caractéristiques similaires et qu’à la génération une grande différence graphique ne sera pas identifiée, mais que les vrais différenciateurs seront les jeux. “Ongle [consola] Il chargera l’écran en 10 secondes et l’autre en 7 secondes. L’un aura un meilleur son que l’autre. L’un exécutera le jeu à 60 ips et l’autre … aussi. Ce qui importera vraiment, c’est la qualité que les études de développement peuvent atteindre avec leur temps et leur budget », a expliqué l’informateur (via Wccftech).

Que pensez-vous de ces déclarations? Quelle console attire jusqu’à présent votre attention? Allez-vous décider de votre achat par jeux ou par tradition? Dites-le nous dans les commentaires.

Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur les nouvelles consoles de ces sociétés géantes, apparemment elles préparent déjà des projets très importants. Côté Microsoft, la nouvelle étude The Initiative pourrait travailler sur un remake. Quant à Sony, le secret est tel que jusqu’à présent, nous ne savons pas à quoi ressemblera la console et la date de révélation est quelque chose avec laquelle les fans spéculent beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus sur la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, nous vous recommandons de consulter plus d’informations à leur sujet si vous cliquez sur leur nom respectif.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source 1, 2

