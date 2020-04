RUMOUR: L’actrice Ant-Man et Tomb Raider pourrait être Jill Valentine dans Resident Evil

Éditeur: Cinéma / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

C’est un fait que Resident Evil aura un redémarrage cinématographique, et il y a peu de détails officiels à ce sujet pour le moment. Cela dit, une nouvelle rumeur garantit qu’une actrice qui est apparue dans des films comme Tomb Raider et Ant-Man and the Wasp pourrait être celle choisie pour jouer Jill Valentine dans cette histoire.

Selon les rapports de The Illuminerdi, Screen Gems a offert le rôle de Jill Valentine à Hannah John-Kamen. Pour le moment, on ignore si l’actrice britannique qui a également participé à des séries telles que Game of Thrones et Black Mirror est intéressée par le rôle.

Au cas où vous l’auriez manqué: Les fuites du complot Resident Evil de Netflix

Un autre détail intéressant est que la source mentionne que Daniel Richtman, qui fuit généralement des informations sur les films et les séries, garantit que les producteurs de Resident Evil veulent que Kaya Scodelario soit responsable de donner vie à Claire Redfield dans cette production.

Hannah John-Kamen et Kaya Scodelario

Il est important de noter que ces informations contrastent avec d’autres qui ont été précédemment divulguées. Ce qui se passe, c’est qu’en février, des rapports ont été publiés indiquant qu’Abigail Bresiln serait Jill Valentine, tandis que Samara Weaving incarnerait Claire Redfield.

C’est pour ce qui précède que nous vous rappelons que ces informations ne sont rien d’autre qu’une rumeur. Donc, nous vous recommandons de le prendre avec un grain de sel. Si ces informations sont confirmées ou refusées, nous vous en informerons. En attendant, prenez-le avec prudence.

Et qui aimeriez-vous voir jouer Jill Valentine et Claire Redfield? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Resident Evil.

.