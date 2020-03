RUMOUR: Le nouveau jeu Batman ne fait pas partie de la saga Arkham

Selon un récent rapport, le nouveau jeu de Batman qui se développe en Warner Bros. Montréal ne fera pas partie de l’univers Arkham. Bien qu’il soit facile de spéculer que cela pourrait être une suite directe de Arkham knight, il semble que son développeur cherche à décoller complètement de ce Rocksteady Il a construit toutes ces années.

Plus tôt ce mois-ci, un initié fiable a rapporté que ce nouvel épisode serait un redémarrage en douceur de la franchise, c’est-à-dire qu’il conserverait toujours tous les éléments de la saga mais avec une histoire et un protagoniste totalement nouveaux. Cependant, les informations les plus récentes suggèrent que Warner Il veut établir une histoire complètement indépendante de ce qui nous a été donné auparavant, mais jusqu’à présent, on ne sait pas exactement lequel des deux sera.

Certains développeurs de Warner bros. ils ont mis à jour leur CV avec une «nouvelle IP» dans les projets où ils ont travaillé récemment, renforçant l’idée qu’il s’agit d’un nouveau jeu de Batman et n’a probablement rien à voir avec la saga Arkham Les autres rumeurs suggèrent également que ce titre sera révélé au milieu de cette année, avec une date de sortie d’ici la fin de 2020, alors heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour savoir de quoi il s’agit.

