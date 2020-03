RUMOUR: Okami 2 était en développement mais le projet s’est effondré

Sans aucun doute, l’industrie célèbre que PlatinumGames vit un grand moment, en particulier en ce qui concerne sa stabilité financière, et la société se prépare à sa nouvelle étape en tant que développeur de ses propres jeux et éditeur de propositions tierces. Cependant, le chemin n’a pas été facile et on peut dire que l’équipe s’est forgée au milieu des difficultés et des projets annulés. Bien que la référence obligatoire ici soit Scalebound, il semble qu’il y ait un autre titre qui n’a jamais vu le jour.

Un rapport de Gamingbolt a partagé des informations publiées par l’initié Capcom Dusk Golem, qui a été assez actif ces jours-ci, qui a à voir avec un projet lancé par la société japonaise en collaboration avec PlatinumGames: Okami 2. Selon Dusk Golem, Il y a des années, Capcom et PlatinumGames ont uni leurs forces pour faire d’Okami 2 une réalité, mais le projet s’est effondré en raison de conflits internes.

Selon l’initié, bien que l’on ne sache pas ce que le projet a jeté, ceux qui le savent assurent que les problèmes étaient d’une telle ampleur que les relations entre les créatifs des deux sociétés ont été rompues et cela, en plus de mettre fin à la suite d’Okami, l’a condamné à l’oubli car à ce jour il n’y a aucun intérêt à relancer son développement.

Ici, vous mangez le coup de poing de l’intestin. Okami 2 était en développement il y a quelques années, mais il a été abandonné et ne se produira probablement jamais en raison d’une relation aigre entre certaines parties. Il y avait du drame et des ponts brûlés, donc il est probablement enterré et mort à moins que quelque chose ne change.

Il y a quelques années, une enquête a révélé que les deux sociétés avaient l’intention de reprendre des franchises telles que celles susmentionnées, en plus de Viewtiful Joe, mais les plans n’avaient pas été finalisés en raison d’une situation survenue à l’intérieur de PlatinumGames.

Comme toutes les informations de ce type, elles doivent être prises avec réserve car il n’y a pas de détails officiels de Capcom, ni de PlatinumGames. Fait intéressant, Hideki Kamiya, le directeur d’Okami et l’un des cerveaux de PlatinumGames, a insisté pour mentionner une suite et a même demandé aux fans de faire pression sur Capcom pour faire de la société une réalité.

