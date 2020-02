RUMOUR: PlatinumGames utilisera Kickstarter pour relancer The Wonderful 101

Une photo de Hideki Kamiya dans PlatinumGames a donné aux joueurs l’espoir d’une relance de The Wonderful 101. Bien que la société n’ait pas confirmé de port, de nouvelles informations indiquent qu’un tel projet pourrait devenir réalité bientôt.

GameXplain (via Nintendo Soup), note que PlatinumGames a récemment ouvert son profil sur Kickstarter, la plateforme populaire pour recevoir du financement. On estime que la société se rendra à Kickstarter pour réaliser l’arrivée de The Wonderful 101 sur davantage de plateformes.

Achetez Nintendo Switch Lite sur Amazon:

Selon des détails divulgués, la société dévoilera la campagne de financement la semaine prochaine, le 3 février. Le projet serait d’amener The Wonderful 101 non seulement sur Nintendo Switch, car les objectifs envisagent un port pour PlayStation 4 et même pour Xbox One.

Liam Robertson, collaborateur de Did You Know Gaming?, A déclaré que PlatinumGames avait probablement présenté la proposition à plusieurs sociétés, mais aucune n’était intéressée, pas même Nintendo. C’est pourquoi ils iront à Kickstarter.

Il est important de souligner que les informations de Robertson ne sont pas confirmées et ne semblent être qu’une inférence, car elles impliqueraient certains problèmes liés à la propriété intellectuelle. En revanche, les données GameXplain ne sont pas officielles non plus, mais c’est un fait que PlatinumGames a déjà un profil sur Kickstarter.

En raison de tout ce qui précède, il convient de rappeler que PlatinumGames a récemment annoncé une alliance inattendue avec Tencent, le conglomérat chinois. L’accord permettra à PlatinumGames de reprendre la distribution de ses jeux sans dépendre d’aucune autre société.

Kenichi Sato, président et chef de la direction de PlatinumGames, a souligné qu’avec le soutien de Tencent, ils chercheront également à avoir une perspective plus globale et à renforcer leur entreprise avec l’expansion de leurs développements.

Nous devrons attendre pour savoir si les informations sont exactes. PlatinumGames présenterait sa campagne Kickstarter lundi prochain. Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur l’étude, comme les détails de l’achat présumé de PlatinumGames que Microsoft a essayé.

.