RUMOUR: Reddit User Leaks Info on Elder Scrolls 6 et Starfield

Starfield et Elder Scrolls 6 obtiennent une fuite juteuse sur Reddit

Bethesda a donné un aperçu de ses grands projets pour la prochaine génération de jeux à l’E3 en 2018 avec Elder Scrolls 6 et Starfield. L’utilisateur de Reddit, ToddIsMyMom, prétend avoir des liens étroits avec le développeur avec un long article qui divulgue des informations sur les deux épopées solo du studio.

Pour commencer, décomposons tout ce que le perdant a dit au sujet du suivi tant attendu de Skyrim. L’emplacement tournera autour de Hammerfell et High Rock, les deux apparaissant en dernier dans Elder Scrolls Online et Elder Scrolls II: Daggerfall.

“Hammerfell a une tonne de connaissances intéressantes qui façonnent vraiment les quêtes et les intrigues”, lit le post de Reddit. «Beaucoup de joueurs semblent penser que High Rock n’est qu’un fantasme médiéval générique, mais la vérité est que Arena et Daggerfall étaient tous deux plus étroitement inspirés par DnD, et en conséquence se sont penchés un peu plus sur ce fantasme générique. Notre approche de High Rock s’appuiera plus étroitement sur les différents concepts de Mark Jones de Battlespire. Encore un peu proche du fantasme médiéval typique, mais il a un style vraiment unique qui passionne beaucoup d’entre nous. High Rock s’annonce très intéressant et il gratte vraiment les démangeaisons pour un monde mystique. Beaucoup de quêtes tournent autour de l’intrigue politique et de l’avancement de la magie. »

Le récit global s’articulera autour de la tour Direnni. Comme les autres endroits mentionnés, la tour a été vue pour la dernière fois à Daggerfall. Également connue sous le nom de Tour Adamantine, elle a été nommée d’après le clan Direnni, un groupe de marchands qui ont accru leur influence et leur pouvoir grâce à High Rock.

Les rumeurs de génération procédurale ont été fermées par le bailleur. Ces idées persistent malgré les événements aléatoires qui peuvent se produire pour les quêtes et les PNJ. La «quête radieuse» et «l’IA radieuse». Comme d’autres jeux en monde ouvert, ceux que vous voyez partout dans le paysage auront leur propre vie comme des emplois et auront leurs propres intérêts. Leurs motivations peuvent changer, alors peut-être que ce gentil homme qui possède cette taverne va avoir des problèmes financiers et finir par voler une pauvre femme âgée, du moins c’est ce qui semble basé sur la description.

Le directeur de Bethesda Todd Howard a commenté ne pas avoir la bonne technologie pour accomplir certaines choses pour les prochains Elder Scrolls. Eh bien, ToddIsMyMom dit que cela découle de la tentative d’éliminer les écrans de chargement, une plainte majeure qui est souvent attachée aux jeux du studio. De plus, un système se développe pour décorer votre maison et ne pas perdre de choses car les joueurs ont tendance à obtenir beaucoup de choses lorsqu’ils parcourent ces mondes mythiques.

Ils n’avaient pas beaucoup d’informations sur la fabrication, mais les comparaient au système de Fallout 4.

Les factions reviendront comme la guilde des voleurs, la confrérie des ténèbres, une nouvelle forme de groupe de mages comme le College of Winterhold fera son apparition, et la guilde des combattants apparaîtra également. Le système de rejoindre ces guildes sera une interaction plus longue et plus approfondie.

Les vampires reviendront aussi. Différents types se composent de leurs propres attributs, comme un groupe plus agressif, un type basé sur la mêlée, des mages et un sous-ensemble de vampires qui se concentrent sur leur propre programme. Les PNJ peuvent vous reconnaître comme un tourneur de chauves-souris sanguinaire et vous attaqueront s’ils sont repérés.

Pour les joueurs, le chant à l’épée ne sera pas disponible. Bethesda essaie de revenir aux «racines des RPG». Les épéistes étaient un groupe de guerriers de Yokudan. La raison pour laquelle cela ne fait pas partie de la sixième entrée de la série pour être un retour aux RPG plus anciens est de ne pas dominer les personnages. L’utilisateur de Reddit le décrit comme «un Jésus invoquant l’épée ne fait que limiter leur capacité à être ce qu’ils veulent».

La date de sortie est prévue pour 2025 et peut-être en novembre.

Sur Starfield, la nouvelle adresse IP de Bethesda qui marquera sa première épopée solo depuis Fallout 4 en 2015. On ne sait pas grand-chose en dehors de la bande-annonce, même pour le leaker anonyme.

Comme de nombreux jeux de science-fiction qui traversent l’espace, les joueurs interagiront avec une variété d’espèces exotiques.

Les quêtes sont destinées à «subvertir vos attentes de manière unique et intéressante». Vous pouvez opter pour un objectif apparemment simple, puis obtenir une courbe pour rendre les choses plus compliquées que prévu.

Les éléments RPG vous donneront «l’impression que votre construction est importante». Les constructions significatives ne sont pas une surprise pour le style de création de RPG de Bethesda.

La durée a une large fenêtre comprise entre 70 et 120 heures, ce qui semble être dans la balance pour le titre AAA moyen de la société.

Enfin, quelque part sur les réseaux sociaux, un teaser sera diffusé avant l’E3, selon la fin du post Reddit. Les choses peuvent toujours changer car l’E3 est en difficulté à cause du coronavirus, alors gardez les yeux ouverts.

Nous n’avons aucun moyen de valider la rumeur, mais nous avons contacté ToddIsMyMom pour obtenir des informations supplémentaires, alors restez à l’écoute pour toute mise à jour.

