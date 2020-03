RUMOUR: Sledgehammer Games lancera un appel gratuit du devoir l’année prochaine

Selon un nouveau rapport, Jeux d’Activision et de Sledgehammer travaillent sur une livraison gratuite de Appel du devoir qui fera ses débuts l’année suivante pour PS4, Xbox One et PCainsi que prétendument PS5 et Xbox Series X. Ce rapport vient de The Gaming Revolution, un diffuseur de nouvelles de franchise de confiance depuis plusieurs années.

Malheureusement La révolution du jeu Il n’a pas partagé plus de détails à cet égard, qui jusqu’à présent n’a pas été corroboré de manière significative. Bien que nous sachions que quelqu’un d’autre travaille déjà Appel du devoir D’ici 2020, cette nouvelle version sera très probablement une version totalement différente, similaire à Call of Duty Warzone.

Bien entendu, ces informations doivent être prises avec réserve. Même si La révolution du jeu s’est avéré être une source fiable dans le passé, même si cette information s’avère vraie, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. N’oublions pas que Jeux de marteau allait à l’origine développer le Appel du devoir pour cette année, bien que le témoin ait été passé à Treyarch, qui font soi-disant Call of Duty: Black Ops 5.

Via: Bande dessinée

.