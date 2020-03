RUMOUR: Un nouveau jeu Spyro the Dragon est en développement

Spyro the Dragon est revenu en 2018 avec la Reignited Trilogy, une collection remasterisée qui a réuni ses 3 épisodes classiques. Si cela vous laissait en vouloir plus du dragon violet, vous serez heureux de savoir qu’une nouvelle rumeur dit qu’un nouvel épisode de Spyro le dragon serait en route.

Les informations proviennent de The Gaming Revolution, un célèbre Call of Duty leaker. Selon ses sources, Activision prévoit “un nouveau jeu Spyro”. Il semble donc que bientôt nous verrons le dragon violet dans une autre aventure.

Il convient de mentionner que, pour le moment, la source n’a pas partagé plus d’informations. Ainsi, nous ne savons pas qui serait le studio de développement responsable – il s’agit probablement de Toys for Bob – et nous ne savons pas non plus sur quelles plates-formes il est prévu.

Un nouveau jeu Spyro est en préparation.

– TheGamingRevolution (@ TheGamingRevo2) 18 mars 2020

Un nouveau Spyro, faut-il croire la rumeur?

Maintenant, il est important de garder à l’esprit que ce n’est qu’une rumeur. Donc, nous vous recommandons de le prendre avec un grain de sel.

Bien sûr, il est également important de noter que The Gaming Revolution est considéré comme une bonne source dans le monde de Call of Duty. En fait, nous vous avons récemment dit qu’il avait divulgué les détails du redémarrage supposé de Call of Duty: Black Ops. Dans cet esprit, vous pouvez avoir d’autres sources chez Activision qui vous ont divulgué ces informations.

Comme d’habitude, chez LEVEL UP, nous vous surveillerons et vous informerons lorsque nous en saurons plus à ce sujet.

