Run Sweetheart Run Review: Et vous pensez que vous avez eu de mauvaises premières dates

“Je savais depuis le moment où je vous ai vu où vous alliez”, dit un chauffeur de covoiturage effrayant alors qu’il s’arrête dans un manoir à Los Angeles et dépose Cherie (Ella Balinska). Nous ne savons pas ce qui s’est passé au manoir, ni pourquoi il semble presque heureux de déposer une femme là-bas, mais nous savons que cela ne doit pas être bon. Cherie est ici pour un rendez-vous avec Ethan (Pilou Asbæk), un célibataire riche avec lequel son patron l’a installée. Après quelques plaisanteries et un verre dans la maison géante remplie de ce qui ressemble à des images égyptiennes anciennes, Ethan brise le quatrième mur, regarde la caméra et lui fait signe avec un sourire narquois d’attendre dehors. Nous restons dehors pendant presque une minute, n’entendant que les cris de l’intérieur. Une fois la porte rouverte, tout l’enfer se déchaîne.

Run Sweetheart Run de Shana Feste donne au film d’horreur de la nuit une nouvelle tournure, mais il y a aussi une métaphore à peine voilée au centre d’un complot peu profond. Avant d’être obligée de courir seule dans les rues de LA la nuit, Cherie attend avec impatience son premier rendez-vous depuis longtemps. Étant une mère célibataire qui travaille toujours à prendre ses distances avec son ex volatile, elle avait besoin de temps libre pour elle-même, d’autant plus que son patron l’a installée avec un célibataire riche qu’elle espère être un gars sympa. Oh, et pour aggraver les choses, Cherie est sur ses règles, et son tout-petit a jeté son dernier tampon dans les toilettes juste avant de partir pour son rendez-vous.

Au moment où elle quitte le manoir d’Ethan, elle est ensanglantée, fatiguée et effrayée, mais elle trouvera peu de réconfort dans les rues, car dès qu’elle appellera les flics, ils l’arrêteront pour intoxication publique. D’une certaine manière, Ethan convainc les flics de la libérer, mais pas avant de l’intimider une dernière fois avec une proposition menaçante: si elle peut survivre jusqu’à l’aube, elle est libre de partir.

La première incursion de Feste dans l’horreur (elle est connue pour les drames indépendants comme Boundaries de l’année dernière) est un jeu de chat et de souris très divertissant et tendu qui révèle rapidement que son chat est de la variété surnaturelle. Il est utile que Balinska donne une performance irréprochable qui la fait basculer entre brisé et féroce en un battement de cœur, ce qui en fait un protagoniste que vous pouvez facilement rechercher. Asbæk, d’autre part, passe son temps à jouer le méchant charismatique. Les fans de Game of Thrones savent que peu importe combien vous le détestez, Asbæk vous donnera au moins une performance très divertissante à regarder, bien que cette fois il soit quelque chose de plus sinistre que simplement un riche playboy.

Bien que certains téléspectateurs puissent contester la façon dont la mythologie et le message du film s’entremêlent, Asbæk vend complètement ses manières méchantes, et le film s’amuse à jouer avec l’idée que le mal n’existe pas seulement, mais est activé par ceux qui sont assis paresseusement et ne fais rien. En effet, quel que soit Ethan, lui et ses actes monstrueux semblent être connus de presque tout le monde dans le film, du conducteur Uber aux flics, en passant par des gens au hasard dans les rues qui le reconnaissent et le type de fille qu’il poursuit. Pourtant, ils continuent de lui permettre par leur inaction.

Ce message peut manquer de subtilité, mais Feste donne une image profondément intime de la féminité et des systèmes enracinés qui font souvent taire les femmes, en particulier les femmes de couleur. Il existe même des similitudes avec une franchise improbable: John Wick. Nous voyons un univers plus grand se déployer lentement, avec sa propre version sûre du Continental, et même un compagnon de chien qui aide à sauver la journée. La partie refuge est importante, même si Cherie semble seule, Run Sweetheart Run est également une célébration et un hommage aux femmes qui se tiennent ensemble et s’entraident face à l’adversité.

Même si le dernier acte va à des moments très prévisibles, le voyage là-bas est soutenu par des rebondissements inattendus et deux merveilleuses performances. Bien sûr, le message est lourd, mais s’il est positif et si le film est divertissant, alors c’est un voyage qui vaut la peine d’être entrepris.