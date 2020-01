Rune Factory 4: lancement spécial le 25 février en Amérique du Nord

XSEED Games a annoncé la date de sortie de Rune Factory 4 Special en Amérique du Nord.

Le jeu sortira physiquement et numériquement le 25 février 2020, quelques jours avant la sortie européenne. Cela s’applique également à l’édition d’archives.

Bande-annonce et détails:

XSEED Games, la marque éditoriale indépendante de Marvelous USA, Inc., a annoncé aujourd’hui le lancement de Rune Factory 4 Specialw 25 février 2020 sur la console Nintendo Switch ™ en Amérique du Nord. L’édition limitée d’archivage est disponible en précommande pour un PDSF de 59,99 $ sur la boutique XSEED Games Store et d’autres détaillants participants, tandis que l’édition physique autonome peut être précommandée pour 39,99 $. À partir d’aujourd’hui, le jeu est également disponible en pré-achat numérique sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch pour 39,99 $. En prime, tous les pré-achats numériques sur Nintendo eShop sont livrés avec le DLC «Swimsuit Day», une ordonnance spéciale dans le jeu décrivant que tous les candidats au mariage doivent porter leur maillot de bain. Le DLC «Swimsuit Day» sera également inclus dans «Archival Edition» et ne sera pas vendu séparément sur le Nintendo eShop.

De plus, le DLC ‘Another Episode Pack’, qui contient 12 nouveaux épisodes de style livre de contes racontés par les candidats au mariage du jeu, sera disponible pour tous les joueurs en téléchargement gratuit au cours des quatre premières semaines suivant la sortie du jeu. Après cette période promotionnelle, le pack Another Episode sera disponible à l’achat pour 4,99 $ sur le Nintendo eShop. Même sans télécharger le DLC, tous les joueurs peuvent voir une histoire spéciale “Un autre épisode” mettant en vedette le sympathique dragon gardien de Selphia, Ventuswill, en sélectionnant “Un autre épisode” dans le menu du titre du jeu.

Rune Factory 4 Special est une version remasterisée du titre de simulation RPG acclamé par la critique qui s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires en Amérique du Nord et en Europe depuis son lancement sur Nintendo 3DS en 2013. La version Switch mise à jour ajoute un tout nouveau contenu tel que «Newlywed Mode», self -des aventures contenues débloquées après avoir épousé le personnage de vos rêves. Pour la première fois, le jeu prend également entièrement en charge l’audio japonais et anglais. Pour commémorer la version définitive de ce titre bien-aimé, la “ Archival Edition ” magnifiquement conçue comprend un livre d’art rassemblant le travail du créateur de personnages Minako Iwasaki sur toute la série Rune Factory, ainsi que de nouvelles illustrations pour la boîte premium et la couverture du livre d’art par l’artiste . Le contenu complet de «l’édition d’archives» comprend:

Copie physique de Rune Factory 4 Special pour Nintendo Switch

Livre d’art de 160 pages mesurant 5,8 “x 8,2” présentant les œuvres de Minako Iwasaki de Rune Factory 1 à 4, Rune Factory: Frontier et Rune Factory: Tides of Destiny, ainsi que des œuvres promotionnelles et des bandes dessinées fournies par d’autres artistes

CD de la bande sonore officielle comprenant 33 pistes de la version originale, plus 3 nouvelles pistes uniques à Rune Factory 4 Special

DLC «Swimsuit Day», un ordre spécial dans le jeu qui fera apparaître tous les candidats au mariage dans leur maillot de bain

Boîte personnalisée premium avec illustration originale par Minako Iwasaki

