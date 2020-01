Rune Factory 4 Special obtient la date de sortie de février et l’édition d’archives

XSEED Games a annoncé que Marvelous’s Rune Factory 4 Special sortira le 25 février en Amérique du Nord et le 28 février en Europe et en Australie. Cela fait suite à un retard le mois dernier qui avait suggéré que février serait le nouveau mois de sortie probable. Rune Factory 4 Special sortira physiquement en deux éditions, une édition standard pour 39,99 $ et une édition d’archives pour 59,99 $.

L’édition archivistique comprend les éléments suivants:

Livre d’art de 160 pages mesurant 5,8 “x 8,2” présentant les œuvres de Minako Iwasaki de Rune Factory 1 à 4, Rune Factory: Frontier et Rune Factory: Tides of Destiny. CD de la bande sonore officielle comprenant 33 pistes de la version originale, plus 3 nouvelles pistes. DLC “Swimsuit Day” qui ajoute une option pour que les personnages apparaissent dans leurs maillots de bain. Boîte personnalisée premium avec illustration originale par Minako Iwasaki.

Rune Factory 4 Special est une refonte du RPG d’action original sorti sur Nintendo 3DS en 2013. Cette version du jeu a des graphismes HD, de nouvelles scènes coupées, une nouvelle option de difficulté et le mode Newlywed. De plus, les doublages anglais et japonais seront inclus, si vous êtes dans ce genre de chose.

Si vous êtes toujours sur la clôture du jeu, XSEED diffusera en direct sur le match demain, le 24 janvier, à 20 h. EST, et ils distribueront des exemplaires de l’édition d’archives. En attendant, jetez un œil à une nouvelle bande-annonce.

Dites-nous si vous prévoyez de choisir Rune Factory 4 Special! Et n’oubliez pas qu’une toute nouvelle entrée, Rune Factory 5, devrait arriver sur Nintendo Switch cette année également.

[Source 1/Source 2]