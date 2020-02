Rune Factory 4 sur Nintendo Switch publie une bande-annonce avec ses personnages protagonistes

Le jeu sera disponible en Europe le 28 février pour Switch avec des exclusivités DLC gratuites.

Il y a un an, via une Nintendo Direct, la remasterisation du jeu 3DS a été confirméeRune Factory 4pour Switch et maintenant il nous surprend avec lelancement de deux nouvelles vidéos promotionnellesdans lequel ils nous présentent les personnages qui joueront dans le jeu Neverland.

Rune Factory 4 Special nous offrecombattre des monstres et mener diverses bataillesMais cela nous offre également la possibilité de cultiver de la nourriture ou de pêcher tout en profitant d’une vie virtuelle dans un monde fantastique. De plus, lors de l’interaction avec d’autres personnagesNous tisserons des liens d’amitié qui peuvent aboutir à un mariage.

Le titre soitdisponible en Europe le 28 févrierUniquement pour la plate-forme Nintendo Switch et offre un doublage en japonais et en anglais et des sous-titres en anglais, français et allemand.

De plus, tous les joueurs qui obtiennent la version physique du titre “Archival Edition”, comme ceux qui la réservent via le Nintendo eShop,Ils recevront un DLC spécial: “Swimsuit Day”.

De plus, nous aurons également la possibilité d’obtenir unContenu exclusif téléchargeable gratuitement: “Another Episode”, qui sera disponible gratuitement du premier jour au 26 mars, après quoi, il peut être acheté pour 4,99 euros.

Attends juste de te rencontrercomment le saut vers une nouvelle plate-forme se reposera pour le titreet comment les fans l’accueilleront, après son succès en 2019, en tête du top 5 des ventes japonaises en juillet de l’année dernière.

