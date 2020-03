Ryan Reynolds pourrait jouer dans un film d’action en direct de Dragon’s Lair

Voulez-vous Ryan Reynolds dans un autre film de jeu vidéo? Si vous avez dit oui, nous avons de bonnes nouvelles pour vous: selon de nouveaux rapports, l’acteur qui a donné vie à Deadpool et au détective Piikachu pourrait jouer dans un film basé sur Dragon’s Lair.

Selon les informations du Hollywood Reporter, Reynolds est en pourparlers avec Netflix pour agir dans le film en direct Dragon’s Lair. Pour le moment, les deux pourparlers sont à peine en négociation,

Il convient de mentionner que Neflix a obtenu les droits de faire un film basé sur Dragon’s Lair après plus d’un an de négociations. Ce film sera sous la responsabilité de Vertigo Entertainment, Underground Films et Maxium Effort. Il convient de mentionner que cette dernière société est de Ryan Reynolds, donc la possibilité de le voir sur la bande est élevée.

Le scénario de Dragon’s Lair est la responsabilité de Dan et Kevin Hageman, scénaristes qui ont travaillé sur The LEGO Movie and Scary Stories.

Qu’est-ce que Dragon’s Lair?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Dragon’s Lair est un jeu d’arcade qui a fait ses débuts en 1983. À l’époque, il se distinguait par ses graphismes réalisés sous forme d’animation. Souvenons-nous qu’à l’époque où les visuels des jeux vidéo ont fait leurs débuts, ils étaient très basiques et n’allaient pas au-delà de séries de pixels.

Dans ce document, les joueurs ont pris le contrôle de Dirk, un chevalier qui doit sauver la princesse Daphne des griffes d’un puissant dragon et d’un sorcier malveillant. Son système de jeu permettait aux joueurs de réagir au moment opportun pour empêcher le chevalier d’échouer dans sa mission.

Et vous, aimeriez-vous que Reynolds joue dans cette production? Dites-le nous dans les commentaires.

.