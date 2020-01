Ryzen et Radeon stimulent l’activité informatique et graphique AMD de 69% au cours du dernier trimestre

Le géant du matériel AMD a enregistré une augmentation de 69% de son segment informatique et graphique au dernier trimestre en raison des fortes ventes de processeurs Ryzen et de GPU Radeon.

Dans le rapport financier de la société pour les trois mois se terminant le 31 décembre 2019 – et l’exercice complet – AMD indique que ce segment de ses activités a rapporté 1,66 milliard de dollars pour le trimestre. Ryzen a également stimulé le bénéfice d’exploitation de la société en raison de la hausse des bénéfices tirés des CPU. Au total, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,13 milliards de dollars pour la période de trois mois.

Pour l’ensemble de l’exercice, AMD a vu son chiffre d’affaires augmenter de 4% au total, la société affirmant que cela était dû à sa section informatique et graphique. Cela a permis de compenser la baisse des revenus dans d’autres domaines.

«2019 a marqué une étape importante dans notre parcours pluriannuel alors que nous avons lancé et développé avec succès le portefeuille de produits le plus solide de nos 50 ans d’histoire», a déclaré la présidente et chef de la direction de la société, la Dre Lisa Su (photo).

«Nous avons réalisé une expansion importante de nos marges et une rentabilité accrue en gagnant des parts de marché avec nos processeurs Ryzen et EPYC. Notre exécution ciblée et les investissements que nous avons faits dans nos feuilles de route de calcul haute performance nous positionnent bien pour une croissance continue en 2020 et au-delà. »