sa présentation ne subit pas de revers, selon Sony

Alors que Sony a déjà confirmé que le La PlayStation 5 sortira au cours du dernier trimestre 2020, ces dernières semaines ont commencé à émerger des doutes sur cette promesse. Plusieurs facteurs ont généré de l’incertitude, comme le fait que Microsoft, son principal concurrent dans l’industrie du jeu vidéo, a été plus transparent avec les informations de la Xbox Series X.

De plus, le épidémie de coronavirus et son expansion en Chine a ralenti la production d’appareils de nombreux géants technologiques, on craint donc que cela n’affecte le lancement des nouvelles consoles. L’autre a à voir avec le récent rapport de Bloomberg, selon lequel Sony est confronté à un problème d’approvisionnement avec les mémoires Flash VRAM et NAND de sa console. Par conséquent, le prix de fabrication de la PS5 serait monté en flèche à 450 $.

Bien sûr, cette nouvelle a commencé à inquiéter les investisseurs de l’entité japonaise. Certains d’entre eux ont commencé à demander des explications, et heureusement Sony se préparait pour les questions. Hiroki Totoki, vice-président exécutif et directeur financier de Sony, a laissé entendre que le calendrier de la PS5 ne subit aucun reversDu moins pas pour le moment.

Le calendrier d’annonce PS5 serait très similaire à celui des consoles précédentes

Le responsable a indiqué qu’actuellement “il est très difficile” de discuter de tout problème lié à la date de présentation et de lancement. Il a cependant rassuré les investisseurs en soulignant que la chronologie de votre nouveau matériel est très similaire à celle des consoles précédentes. Bien sûr, il a également assuré qu’ils ne prévoyaient pas de modifier leur calendrier publicitaire, malgré la vague de spéculations qui entoure la console ces derniers temps.

Votre posture est-elle suffisante pour calmer les eaux? Il semble que oui, mais nous ne savons pas pendant combien de temps. De toute évidence, la «préoccupation» des consommateurs ne se compare pas à celle des investisseurs. Il semble que Sony a la situation sous contrôle Et c’est une question de semaines pour en savoir plus sur les nouvelles informations de la console. Selon des rapports récents, la société attendra que Microsoft révèle le prix de la Xbox Series X pour pouvoir définir la PlayStation 5.

👇 Plus en hypertexte