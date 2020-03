sa principale nouveauté est inspirée de Netflix

La Playstation 5 toujours sur les lèvres de nombreuses personnes après la présentation controversée de la semaine précédente. Bien que nous connaissions déjà toutes ses spécifications, nous avons encore besoin de connaître d’autres caractéristiques importantes qui tireront précisément parti du potentiel technique. Jason Schreier, un journaliste de Kotaku avec des sources assez fiables dans l’industrie, a contribué de nouveaux détails sur les objectifs de Sony avec son nouveau matériel.

Comme l’explique Schreier, Sony est déjà en train d’informer les développeurs de tout ce qui les attend sur le plan technique. Cependant, l’un des points les plus importants de la promotion concerne le efficacité et rapidité de la PlayStation 5. Ceci est évidemment lié au système de stockage Ultrafast ssd, qui selon la société atteindra des vitesses allant jusqu’à 5,5 Go / s dans les fichiers non compressés et jusqu’à 9 Go / s lorsqu’ils sont compressés.

Cependant, les jeux vidéo ne seront pas les seuls à bénéficier de la vitesse, également du système d’exploitation. L’objectif de Sony est de rendre la PS5 aussi rapide et facile à jouer “que Netflix”, a déclaré le journaliste. Je veux dire, que accéder immédiatement à un jeu sachant que vous ne perdrez pas de temps avec des écrans de chargement ennuyeux. Bien entendu, l’interface jouera également un rôle fondamental dans cette section; Il doit être simple et facile à utiliser.

J’ai entendu des choses fascinantes sur le système d’exploitation PS5 comme ceci: L’une des explications qu’ils ont données aux développeurs est “Profiter d’un jeu PS5 devrait être aussi simple que Netflix. Ils veulent donner aux joueurs l’impression de pouvoir charger le Jouez immédiatement et sachez exactement combien de temps il leur faudra pour faire une certaine activité.

Le problème est survenu parce que Sony a breveté un système qui permet aux développeurs créer des widgets de vos jeux dans l’interface du système d’exploitation. Par exemple, un titre comme Call of Duty: Modern Warfare aurait un widget qui indique le moment exact où vous avez interrompu la campagne la dernière fois que vous avez joué, ce qui permet de reprendre instantanément la session. Vous pouvez également consulter les statistiques personnelles ou un raccourci pour démarrer le matchmaking “Team Duel” en multijoueur “, que l’utilisateur avait précédemment sélectionné comme mode préféré.

Il ne serait pas étrange que ce qui précède se réalise, puisque Sony a confirmé en octobre dernier une fonctionnalité qui ressemble étroitement à ce qui est décrit dans le brevet: “Bien que le démarrage des jeux soit assez rapide, nous ne voulons pas que le joueur doive démarrer le jeu, attendez , lancez le jeu, attendez. Les serveurs de titres multijoueurs fourniront à la console l’ensemble des activités que vous pouvez rejoindre en temps réel. Les jeux solo fourniront des informations telles que les missions que vous pourriez faire et les récompenses que vous recevriez pour les terminer, et toutes ces options seront visibles dans l’interface utilisateur. Vous passez directement à ce que vous voulez“ils ont mentionné à l’époque.

