Sabre Interactive contribuera aux fonctionnalités de Killing Floor 2

Tripwire Interactive a fait appel au développeur de World War Z, Saber Interactive, pour travailler sur le contenu de Killing Floor 2.

Dans une mise à jour de la communauté sur Steam, il a été révélé que les sociétés se regrouperaient pour travailler sur de nouvelles armes, cartes et bogues.

Les gagnants du concours de cartographie 2019 seront ajoutés au jeu à titre officiel. De nouveaux ajouts à la qualité de vie doivent également être mis en œuvre.

"À partir de la mise à jour saisonnière du printemps 2020, nous sommes ravis d'annoncer que Tripwire collaborera avec le développeur de la Seconde Guerre mondiale, Saber Interactive, pour développer les futures fonctionnalités et contenus de Killing Floor 2", a déclaré David Amata, responsable des produits Tripwire Interactive.

"Au cours de la dernière année, nous avons effectué une recherche exhaustive des studios de développement et Sabre Interactive a prouvé qu’ils possédaient les compétences techniques et créatives appropriées, ce qui convenait bien à l’identité et au gameplay de Killing Floor 2.

"Notre équipe interne sera toujours fortement impliquée dans la conception et l'intention des mises à jour alors que nous travaillons ensemble afin de maintenir une barre de haute qualité constante que notre communauté attend."

Amata a poursuivi: "Mais, à quoi pouvez-vous vous attendre en 2020 pour l'avenir de Killing Floor 2? Eh bien, nous avons une liste complète de cartes, d'armes, et plus que nous avons planifiées dont nous pensons que vous serez ravis mais comme nous l'avons fait l'année dernière, nous voulons voir ce que vous aimeriez voir et ce que vous pensez de l'état général du jeu. "

Des événements majeurs tels que l'événement saisonnier actuel Yuletide Horror, qui se déroule jusqu'au 7 janvier 2020, seront également travaillés.

"Les événements saisonniers sont au cœur des mises à jour trimestrielles de Killing Floor 2 et pour 2020 ne feront pas exception. Pour les événements saisonniers que vous aimez tous, nous en avons plus en réserve avec une légère touche sur les thèmes précédents", a déclaré Amata.

En mai 2019, Tripware avait généré plus de 100 millions de dollars de revenus grâce à la franchise Killing Floor.