Sabre Interactive, développeur de la Seconde Guerre mondiale, acheté par THQ Nordic Holding Company

Le développeur de World War Z Saber Interactive a été acheté (Crédit: Sabre Interactive)

Le groupe Embracer, une société de portefeuille pour THQ Nordic et anciennement connue sous le nom de THQ Nordic AB, possède de nombreuses propriétés dans l’industrie du jeu, et ce n’est pas devenu de plus en plus grand. La société autrichienne a annoncé dans un communiqué de presse qu’elle avait acheté Sabre Interactive, le studio derrière World War Z et le port The Witcher 3 au Switch, pour 525 millions de dollars.

L’accord réel divise ce demi-milliard de dollars. 150 millions de dollars seront versés à l’avance tandis que le reste des 375 millions de dollars sera réparti sur les trois prochaines années en fonction de la performance.

Les cofondateurs et propriétaires de Sabre Interactive, Matthew Karch et Andrey Iones, constitueront le deuxième plus grand actionnaire d’Embracer.

«Sabre est sur notre radar depuis très longtemps en raison de sa longue histoire de travail de qualité constante», a déclaré le PDG du groupe Embracer, Lars Wingefors. “Leurs initiatives ambitieuses vers des projets d’autofinancement ces dernières années ont été particulièrement impressionnantes, en particulier avec la Seconde Guerre mondiale, qui a vendu plus de trois millions d’unités.”

Avec le développeur WWZ, le groupe de sociétés mères se compose de THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain Holdings et Amplifier Game Invest.

Sabre Interactive a été fondée à Maplewood, New Jersey, en 2001 avec cinq studios supplémentaires et plus de 600 employés. Le développeur a créé des jeux comme le port Witcher 3 mentionné précédemment et World War Z en plus de travailler sur Halo: Combat Evolved Anniversary et a récemment aidé Tripwire Interactive avec Killing Floor 2.

Que pensez-vous de cette acquisition? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur notre Facebook.

Suivez tout ce qui concerne DGR ici sur notre site et notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez nous joindre, envoyez un e-mail [email protected]

PLUS: Le mode Battle Royale «Warzone» sortira en mars

PLUS: Fuite: les spécifications PlayStation 5 et Xbox Series X révèlent