Sabre Interactive dit que la mise à jour de Witcher 3 pour Switch vaudra “la peine d’attendre”

Plus tôt ce mois-ci, Sabre Interactive a déclaré qu’il était difficile de travailler sur une mise à jour de son port Switch de The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète. Bien qu’il ait été initialement considéré comme une mise à jour mineure, un récent commentaire du développeur suggère qu’il pourrait être beaucoup plus important.

En réponse à une question sur sa page officielle des médias sociaux VK, Sabre a déclaré que la mise à jour valait “la peine d’attendre” pour les propriétaires de Switch, ce qui est un commentaire plutôt intéressant à faire pour un jeu sorti en octobre dernier.

Selon Wccftech, les modders ont déjà découvert des options graphiques supplémentaires au cours du mois de la sortie du jeu sur Nintendo, ce qui a conduit à des théories selon lesquelles ces options pourraient être mises à la disposition de tout le monde à un moment donné dans un proche avenir.

Quelles mises à jour aimeriez-vous personnellement voir pour la version Switch de Witcher 3? Commentez ci-dessous.

