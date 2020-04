Sabre Interactive soutiendra le développement de Crysis Remastered sur Switch

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

17/04/2020 16:58

Comme confirmé hier, le premier Crysis viendra remasterisé à PS4, Xbox One, PC et étonnamment Nintendo Switch. Si vous vous demandez comment un jeu aussi exigeant graphiquement peut fonctionner sur cette console hybride, c’est grâce à l’aide de Sabre Interactive, même ils ont apporté The Witcher 3 à la console hybride.

Cependant, le travail de ces développeurs ne s’arrête pas au CommutateurIls aident également avec les autres versions. La bonne nouvelle est que ce n’est pas la chose la plus difficile que Sabre Interactive a fait, car c’est ce que votre propre projet prend en charge. World War Z. Dans une interview avec IGN, Matt Karch, PDG du studio a dit apporter ce jeu à Commutateur “C’est le plus difficile” auquel l’équipe a été confrontée.

C’est ce que vous pouvez attendre du Crysis:

“Crysis Remastered se concentrera sur la campagne de jeu originale avec des textures améliorées et de bien meilleures performances, de nouveaux ajustements d’éclairage, un flou de mouvement, et nous ajouterons également des effets de particules si possible.”

Source: Crytek

343 Industries partage un aperçu des coulisses de Halo Infinite

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon

.