Sabre Interactive supprime toutes les références des médias sociaux à propos de sa prochaine mise à jour de Witcher 3

Mise à jour – mar 18 février 2020 03h30 GMT: Après avoir supprimé ses commentaires “ça vaut la peine d’attendre” sur sa page officielle de médias sociaux VK, le patch de Saber pour la version Switch de The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète a commencé à se déployer dans certaines régions.

Les joueurs en Corée du Sud pourraient mettre à jour le jeu vers la version 3.6. Selon les détails de Nintendo Everything, la mise à jour semble tenir ses promesses – ajoutant une compatibilité de sauvegarde avec la version PC du jeu, et la possibilité d’ajuster, d’activer et de désactiver diverses options graphiques pour obtenir une image plus claire.

Lorsque nous aurons plus d’informations sur le dernier correctif de la version Switch, nous serons sûrs de vous le faire savoir.

Avant

Après

Article d’origine – mar 18 février 2020 01:15 GMT: Rappelez-vous comment Sabre Interactive a déclaré qu’il travaillait sur une mise à jour pour son port de commutateur de The Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète qui valait la peine d’attendre? Eh bien, selon Wccftech – la même source qui a initialement partagé ces nouvelles – toutes les références à cette mise à jour ont maintenant été supprimées de la page officielle des médias sociaux VK de Saber.

La seule référence restante de Witcher 3 est un article du 27 janvier, qui dirige les utilisateurs vers la page d’assistance officielle de CD Projekt Red pour toutes les demandes de renseignements sur le jeu. Avant cela, les modders auraient découvert des options graphiques supplémentaires pour le titre au moment de la sortie de Switch, conduisant à des théories selon lesquelles il recevrait une mise à jour majeure, plutôt que mineure.

Si nous entendons autre chose, nous vous le ferons savoir. D’ici là, n’hésitez pas à spéculer dans les commentaires sur les raisons pour lesquelles Sabre a supprimé ce post.

.