Sage apporte la guérison dans la dernière révélation de gameplay

Un nouveau teaser de gameplay a été révélé pour Valorant Agent Sage.

La vidéo, qui se déroule en seulement 28 secondes, nous donne notre premier aperçu du premier personnage de soin / soutien du jeu à être entièrement mis en valeur. Agent chinois, Sage. Avec des effets de guérison, de ralentissement et de déni de zone ainsi qu’un ultime résurrection, Sage sera l’option de choix pour ceux qui cherchent à se détendre et à soutenir leur équipe.

SAGE /// Chine

“Laissez-les essayer de passer à travers moi.” # VALORANT pic.twitter.com/zJMeaaUi2P

– VALORANT (@PlayVALORANT) 26 mars 2020

Auparavant, Riot Games avait révélé des images du sniper russe à l’arc, Sova. Cette fois, nous jetons un coup d’œil à l’agent chinois, Sage. Nous avons inclus ses capacités et compétences ci-dessous tirées de notre aperçu complet des personnages et des capacités ici.

SAUGE

Sage est le support / guérisseur incontournable à Valorant. Elle est capable de raviver des alliés abattus ou de gêner le mouvement de ses ennemis.

Orbe lent – Jetez un orbe de radianite qui se brise dans un champ qui ralentit lors de l’impact avec le sol. Tous pris dans le champ sont ralentis, mis à la terre et font du bruit lorsqu’ils se déplacent. Orbe de barrière – Conjure un grand mur solide. Le mur peut être tourné. Capacité de signature: Orbe de guérison – Soignez un allié ou vous-même à pleine santé en quelques secondes. Ultime: Résurrection – Ciblez un cadavre ami. Après un court délai, faites-les revivre en pleine santé.

Vous pouvez également visionner l’aperçu vidéo complet ci-dessous

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus de nouvelles sur Valorant et esports. Suivez-nous aussi sur Twitter, Facebook et Instagram!

Images via Riot Games.