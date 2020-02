Saints Row IV: réélu officiellement annoncé pour Nintendo Switch

Deep Sliver a officiellement annoncé Saints Row IV: Re-Elected pour Nintendo Switch.

Le jeu devrait être lancé le 27 mars 2020 dans l’ouest. Il sera disponible au détail pour 39,99 USD. Le jeu comprend 25 packs DLC.

VOUS ÊTES LE PRÉSIDENT – IL EST TEMPS DE DÉCIDER.

Jouez au jeu en monde ouvert le plus fou de tous les temps pour la première fois sur Nintendo Switch, faisant chavirer Nintendo Switch ™ le 27 mars 2020.

Vivez le fantasme ultime du pouvoir en passant de POTUS au super-héros de simulation, provoquant le chaos dans Steelport pour sauver l’humanité de la destruction totale provoquée par le dictateur extraterrestre charismatique Zinyak et son armée de Zin. Affrontez le professeur Genki, un homme-chat super-éthique, dans Mind Telekenetic Mind Over Murder, et la mascotte classique tuer le professeur Genki’s Super Reality Climax. Sauvez l’humanité et amusez-vous avec tout un univers.

Principales caractéristiques:

• The American Dream – Incarnez le président des États-Unis dans une histoire sauvage qui s’étend sur les pays, le temps et l’espace. C’est à vous de libérer le monde, maintenant pour la première fois sur Nintendo Switch ™.

• Super héros en chef – Sautez par-dessus les bâtiments. Tuez les gens avec votre esprit. Parcourez les réservoirs. Ce ne sont que quelques-uns des pouvoirs offerts que vous pouvez exercer dans votre quête.

• Alien Toys of Destruction – Maniez un éventail impressionnant de véhicules et d’armes extraterrestres. L’Inflato-Ray, le Polariseur, le Désintégrateur et bien d’autres sont à vous d’utiliser.

• Armes personnalisées, Mayhem personnalisé – Vous avez personnalisé votre personnage. Vous avez personnalisé vos vêtements. Maintenant, vous disposez également d’un puissant système de personnalisation des armes.

• Dynamic Duo – Coopération sans rendez-vous sans rendez-vous, standard Saints Row, améliorée. La seule chose meilleure qu’un président super puissant malveillant est deux!

• Entièrement réélu – Saints Row IV Re-Elected contient un impressionnant pack de 25 DLC, dont le pack Dubstep Gun (Remix), le pack présidentiel, le pack Commander-in-Chief et deux extensions d’histoires épisodiques célèbres: Enter The Dominatrix et comment les saints sauvent Noël

