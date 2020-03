Saints Row: The Third – Fuites remasterisées pour PS4 et Xbox One

THQ Nordic pourrait apporter une autre remasterisation en main, et cette fois ce serait Saints Row: le troisième. Une inscription sur le site de GameFly mentions Saints Row: le troisième – Remasterisé pour lui PS4 et Xbox One avec une date de sortie le 7 mai 2020. Bien que l’éditeur n’ait encore rien annoncé, cette fuite semble probable, étant donné que THQ Nordic Il est connu pour remasteriser d’anciens jeux.

La saga a commencé à l’origine en 2006 avec le Xbox 360, et la dernière tranche a fait ses débuts en 2015 pour les consoles actuelles avec le remasterisé Saints Row IV: réélu, une version améliorée du jus 2013. Son expansion solo, Saints Row: Sortez de l’enfer, il a également été remasterisé en 2016.

GameFly répertorie un Saints Row: The Third – Remastered non annoncé pour PS4 et Xbox One avec une date de sortie le 7 mai.

Souvenons-nous que dans quelques semaines Saints Row IV: réélu fera ses débuts dans Nintendo Switch. D’un autre côté, le prochain épisode de la saga devrait être dévoilé cette année.

Via: Gematsu

