Saisissez cette lueur dans la chemise de chiot de polter foncé de la boutique en ligne de Nintendo (Amérique du Nord)

Les utilisateurs de My Nintendo situés en Amérique du Nord peuvent désormais acheter des sweats à capuche et des t-shirts exclusifs sur la boutique Nintendo. Ces conceptions sont basées sur Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda: Link's Awakening et La légende de Zelda: le souffle de la nature et les prix varient de 24,99 $ à 44,99 $.

Voici à quoi ressemble le t-shirt Polter Pup dans l'obscurité

Et voici le reste

Si vous préférez ne pas dépenser d'argent réel pendant cette période chère de l'année, vous pouvez toujours utiliser l'un des nouveaux articles disponibles sur My Nintendo. Tout d'abord, nous avons deux nouveaux thèmes 3DS disponibles pour 20 points d'or et 100 points de platine.

My Nintendo soutient également les fans de 3DS cette saison des fêtes, avec des coupons de réduction de 30%. Encore une fois, vous devrez utiliser des points pour réclamer ces bons, qui vous permettent d'échanger des jeux comme Mario Kart 7 et BYE-BYE BOXBOY! à prix réduit.

Enfin, un nouveau fond d'écran mobile et PC pour promouvoir la prochaine version de Switch, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. Allez-vous acheter ou échanger l'un de ces articles? Laissez un commentaire ci-dessous.

