Saison de la bande-annonce digne

Par Stephany Nunneley,

Mardi 3 mars 2020 16:31 GMT

Destiny 2: Season of the Worthy débute la semaine prochaine, et voici une bande-annonce pour vous exciter.

Cette nouvelle bande-annonce montre un peu de gameplay et touche un peu à ce que vous ferez quand Destiny 2: Saison des dignes sera mis en ligne le 10 mars.

Dans la saison à venir, vous vous battrez aux côtés de Rasputin pour sauver la dernière ville. Vous pouvez également vous attendre à de nouvelles Exotics, des armures, un nouveau Season Pass et des récompenses, l’événement saisonnier gratuit des Guardian Games, et plus encore.

Season of the Worthy verra le retour de Trials of Osiris et la suppression de Bright Engrams.

Vous pouvez également vous attendre à des changements dans les sous-classes, un nouvel artefact, des finisseurs et de nouvelles activités PvE. Vous pouvez consulter la feuille de route du jeu ci-dessous.

Si vous avez manqué quelque chose concernant certains des contenus à venir ou des modifications, voici tout ce que nous savons sur Season of the Worthy jusqu’à présent.

