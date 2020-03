Sakura Wars aura plusieurs éditions avec beaucoup de contenu supplémentaire

Sakura Wars fera ses débuts très prochainement en Amérique. Malgré cela, SEGA n’avait pas révélé les éditions dans lesquelles le jeu arriverait. Si vous attendiez cette annonce, alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous, car aujourd’hui, la société a révélé qu’il y en aura plusieurs, ce qui débloquera beaucoup de contenu supplémentaire dans le jeu, en plus de partager une nouvelle avancée qui montre comment le système de relation LIPS fonctionnera.

Selon Gematsu, Sakura Wars sera disponible en 3 éditions, la première étant l’édition standard au format numérique, qui sera vendue 59,99 $ USD. Ce package comprendra en plus du jeu pour PlayStation 4, le package DLC Oreilles Neko, qui donnera aux personnages des oreilles de chat et un thème dynamique de la Revue de combat impérial pour PlayStation 4.

La seconde est l’édition numérique de luxe, qui comprendra plusieurs extras cosmétiques et qui n’a pas révélé son prix. Nous vous laissons une liste du contenu ci-dessous.

Pack complémentaire Legacy of Love – ensemble de tenue et de musique inspiré des thèmes d’autres épisodes de la série.

Ensemble d’accessoires de charme – Comprend des jeux de lentilles, des queues de chien, des accessoires d’ange et un maillot de bain DLC.

Pack complémentaire Neko Ears – pack avec oreilles de chat.

Thème dynamique de l’Imperial Combat Revue pour PlayStation 4.

Enfin, si vous préférez davantage les jeux au format physique, vous choisirez sûrement l’édition de lancement, qui coûtera 59,99 $ USD. Ce package comprendra, en plus du jeu, une pochette réversible, un jeu de tampons avec les 6 protagonistes du titre et le package Ensemble de costumes de théâtre, qui comprendra des tenues pour les 6 protagonistes qui seront basées sur les conceptions de la Division des fleurs.

Nouveau regard sur le système de rencontres LIPS

Un mécanisme de gameplay important dans la série Sakura Wars est la datation ou les relations interpersonnelles des personnages, avec lesquelles il sera possible d’en savoir plus sur les filles protagonistes.

Dans ce titre, vous incarnez Kamiyama, qui a été sélectionnée pour diriger l’équipe féminine composée de Sakura Amamiya, Hatsuho Shinonome, Azami Mochizuki, Anastasia Palma et Claris.

Ce système se distingue par les différents modes de réponse parmi lesquels l’utilisateur peut sélectionner, ce qui va générer diverses réactions chez la fille avec qui vous parlez. Nous ne vous en disons pas plus et nous ferions mieux de vous laisser avec la remorque.

Quelle édition attire le plus votre attention? En achèterez-vous? Êtes-vous intéressé par un DLC? Vous attendiez-vous une édition de collection? Dites-le nous dans les commentaires.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, le jeu sera localisé pour l’Occident et les nouvelles sont encore meilleures pour les hispanophones, car elles auront également des sous-titres espagnols, de sorte que la barrière linguistique ne sera pas un obstacle à la jouissance du titre. SEGA a récemment partagé une vidéo de l’histoire de cette aventure.

Sakura Wars ne sera disponible sur PlayStation 4 que le 28 avril. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

