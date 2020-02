Sakura Wars montre ses personnages avec une nouvelle bande-annonce centrée sur l’histoire

Un redémarrage de la saga SEGA qui a fait ses débuts dans les magasins japonais fin 2019.

Il manque de moins en moins pour le lancement de Sakura Wars en Occident. Le nouvel épisode de la saga SEGAarriver sur nos terres en avril prochain, et les responsables réchauffent les moteurs de sa première avecune nouvelle bande-annonce centrée sur l’histoirede cette aventure de style anime JRPG.

Dans Sakura Wars, nous entronsune version alternative du Tokyo impérial des années 40, aux commandes de la division des fleurs de l’Imperial Combat Company, formée par un casting des personnages les plus divers. Donc, étant si important d’effectuer dans lebatailles à bord de robots de combatcomment gérer nos partenaires, etinteragir avec euxdans cette aventure JRPG avec des touches de romans visuels et romantiques.

Un redémarrage pour une saga SEGA que l’on verra en Occident28 avril prochain, où compter aussiune édition physiquepour inclure une carte réversible avec l’art de la couverture japonaise originale du jeu, ainsi qu’un ensemble d’autocollants avec ses personnages principaux.

De plus, et comme nous vous l’avons dit il y a quelques mois, Sakura Wars arrive avec les voix en japonais et les textes en espagnol. Une belle occasion d’entrer dans la saga avec cette livraison qui promet plus de 40 heures de contenu. Et si le tennis veut tuer le temps avec un autre titre jusqu’à sa première, consultez notre liste avec les 21 JRPG essentiels du genre.

En savoir plus sur: Sakura Wars et SEGA.

