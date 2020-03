Sakura Wars présente son histoire dans cette nouvelle bande-annonce

Après plusieurs mois après son arrivée au Japon, Sakura Wars est très proche de son lancement en Occident. SEGA veut que les fans de ce côté du monde se préparent à cela et a révélé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce qui montre le sujet de l’histoire.

Mieux encore, l’aperçu est localisé avec des sous-titres en anglais, il sera donc possible d’écouter les personnages en japonais, mais sans perdre le détail de l’histoire. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il montre comment le Grand Imperial Theatre a recruté Seijuro Kamiyama pour diriger la Division des fleurs, la division de combat de l’Imperial Combat Revue qui fait face aux démons en temps de guerre, mais qui est généralement un groupe de théâtre

Ainsi, Seijuro Kamiyama sera chargé de renforcer les liens entre les différentes filles qui composent le casting, qui sont également des pilotes habiles de fusibles puissants, pour défendre un steampunk 1940 du Japon.

Nous vous laissons avec la bande-annonce ci-dessous.

Qu’est-ce que les guerres de Sakura?

Vous ne connaissez peut-être pas cette série car elle est de plus orientée vers le public japonais. Cependant, si ce que vous venez de voir a attiré votre attention, vous devez savoir qu’il n’y a pas beaucoup de problème si vous n’avez pas essayé les livraisons précédentes, car il s’agit d’une sorte de réinitialisation logicielle. En fait, nous vous disons que la série a commencé comme un jeu de combat tactique avec des mécanismes de simulation de rencontres ou des relations interpersonnelles. Cependant, dans ce nouvel épisode, le combat sera plus concentré sur l’action, car il sera possible de contrôler différentes mèches et combos de chaînes, mais en même temps, il gardera la mécanique de simulation avec des résultats intéressants grâce au système LIPS. Nous vous laissons une remorque pour que vous puissiez voir ce que nous voulons dire.

Que pensez-vous des progrès? Avez-vous déjà essayé un titre de Sakura Wars? Ce nouveau jeu attire-t-il votre attention? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous êtes intéressé par le jeu, mais que cela vous inquiète ou que vous puissiez l’apprécier dans votre langue, négligez SEGA qui a révélé que cette tranche aura des sous-titres en espagnol, donc la barrière de la langue ne posera pas de problème. Si vous souhaitez en savoir plus sur les personnages, nous vous invitons à consulter cette page.

Sakura Wars n’est disponible qu’au Japon, mais vous n’aurez pas à attendre longtemps pour jouer à la version américaine, car elle arrivera le 28 avril exclusivement pour PlayStation 4. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce titre si vous consultez son dossier.

