Sakurai à propos de l’inclusion de Byleth

À la surprise de beaucoup (que ce soit une bonne ou une déception), le cinquième personnage inclus avec le premier Fighters ’Pass de Super Smash Bros.Ultimate a été Byleth, le protagoniste de Fire Emblem: Three Houses. De plus, à cause de cela, le directeur du jeu, Masahiro Sakurai, a voulu profiter de sa chronique dans le magazine japonais Famitsu pour réfléchir à ce qu’implique l’inclusion de ce personnage (pas un épéiste à utiliser) dans le jeu de combat crossover le plus célèbre de l’histoire des jeux vidéo. Méfiez-vous des lignes suivantes pour lire notre traduction de cette chronique que nous avons pu faire grâce à la version anglaise publiée sur le portail Nintendo Everything!

Le 16 janvier, j’ai annoncé que Byleth (le protagoniste de Fire Emblem: Three Houses) serait le nouveau combattant Super Smash Bros Ultimate DLC. Cette semaine, je voudrais approfondir l’évolution du personnage. Quant à Byleth en tant que combattant, eh bien, il y a déjà une présentation qui le détaille bien, alors s’il vous plaît, regardez-le!

Mes préférences ne sont pas prises en compte lors de l’ajout de nouveaux personnages, car Nintendo a beaucoup de poids dans cette décision et met ses idées sur la table. En tout cas, le “thème” choisi pour ce personnage était la fraîcheur qu’il apportait au jeu. Les joueurs que nous incluons dans Smash Bros proviennent généralement de séries avec une certaine histoire. Par exemple, le héros de Dragon Quest, Banjo & Kazooie et Terry Bodard de Fatal Fury sont apparus pour la première fois il y a environ 20 ou 30 ans. Je veux inclure une grande variété de personnages.

Pour ce personnage, un facteur important qui a été pris en compte pour l’inclusion était de pouvoir faire du protagoniste d’un jeu auquel les gens jouent en ce moment un combattant qui pourrait être combattu immédiatement dans Super Smash Bros. J’ai essayé de travailler pour développer le personnage alors que le jeu dont il provenait était encore en développement.

Je ne sais pas quels sont les plans de lancement futurs de Nintendo, alors je m’adapte à ce qu’ils décident. Dans ce cas, il a coïncidé avec le moment où les trois maisons ont été achevées.

Cela dit, je comprends. Tout d’abord, il y a beaucoup de personnages de Fire Emblem et, en plus, il y a trop d’épéistes. C’est quelque chose qui a déjà été décidé, alors tournons la page. Je devrais penser plus à autre chose.

J’ai demandé à l’équipe de développement de Three Houses de me laisser essayer le jeu, et à la fin j’ai fini par le jouer secrètement parce que j’ai emprunté une copie de quand il était encore en développement. En ce qui concerne la soumission d’une proposition, vous devez préparer un premier schéma, sinon vous ne pouvez pas commencer à parler à l’équipe. Par exemple, vous ne pouvez pas créer un son sans un mouvement qui le produit, et vous ne pouvez pas créer un mouvement sans modèle, ni créer un modèle sans avoir élaboré un plan pour celui-ci auparavant. La planification comprend également une grande variété de facteurs: ils doivent passer par plusieurs phases et effectuer un équilibrage, déboguer le code, les relations publiques et d’autres tâches. La plus élevée de ces phases est, le plus tôt possible, mais c’est moi qui jette les bases de tout. Par conséquent, nous devions être immédiatement familiarisés avec le matériel d’origine.

Je connais les jeux et je les joue souvent beaucoup; Et si vous avez ce genre d’expérience, certaines parties comme l’histoire et son développement se développent généralement plus facilement.

Pourtant, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec un jeu qui n’est pas encore sorti! J’ai donc continué à travailler sur d’autres aspects tout en développant Three Houses. Il y a aussi un moyen de voir les scènes de tout le jeu, mais avec cela vous n’avez pas accès à l’histoire complète et vous ne pouvez pas comprendre les manières des personnages. J’ai suivi l’histoire depuis le début, mais il arrive un moment où le jeu est divisé en trois voies, il est donc devenu assez compliqué de comprendre pleinement ce qui se passait.

Cependant, si vous n’êtes pas familier avec le matériel d’origine, il est impossible de compresser les informations que vous devez utiliser pendant le développement. Après avoir absorbé ce qui se passait, j’ai pu prendre des décisions plus importantes en ce qui concerne le personnage que je développais.

Smash Bros. a le problème qu’il y a trop d’épéistes. Donc pour le différencier, j’ai pris en compte les techniques que le personnage devrait utiliser et j’ai finalement fini par implémenter les “Reliques Héroïques” des “chefs” des trois maisons comme certains de leurs mouvements pour garder certains éléments présents dans les Trois Maisons. Par exemple, même si le personnage utilise un arc, ce qui le distingue vraiment des autres comme, par exemple, Link ou Pit, est la façon dont le joueur l’utilise.

Et c’est ainsi que Byleth a été créée. Je pense que vous pouvez voir la différence avec les autres personnages si vous jouez un peu avec lui.

Jusqu’à présent, Three Houses a également eu un très bon accueil à l’étranger: les ventes ont dépassé 2,2 millions d’unités et le jeu a remporté plusieurs prix, parmi lesquels certains choisis par les joueurs, ce qui est formidable. ! Nous ne nous trompons pas si nous disons que c’est un grand jeu, donc je pense que ce serait très bien si de plus en plus de gens choisissaient de le jouer.

Avec tout cela, lors de la même présentation, j’ai annoncé que je commencerais le développement de la prochaine vague de chasseurs DLC, sur laquelle j’irai plus loin dans la colonne suivante. Rendez-vous dans deux semaines!