Sakurai comprend qu’il y a trop de représentants de Fire Emblem dans Smash, dit qu’il est temps de “passer à autre chose”

Article mis à jour – Sun 9th Feb, 2020 07:00 GMT: Plus tôt cette semaine, dans sa dernière chronique Famitsu, Masahiro Sakurai a évoqué Super Smash Bros.Ultimate en avoir trop Emblème du feu personnages et combattants à l’épée. Bien qu’il comprenne de quoi parle la base de fans, il dit qu’il est temps de “passer à autre chose” pendant que ce qui est fait se fait.

Voici une traduction plus détaillée, gracieuseté de Nintendo Everything:

Je comprends. D’abord et avant tout: il y a trop de personnages de Fire Emblem; et en plus il y a trop d’utilisateurs d’épée. C’est quelque chose qui a déjà été décidé, alors passons – je devrais penser plus à d’autres choses.

Le directeur de Smash Bros. explique en outre comment ses propres “préférences” ne jouent pas un rôle dans le processus de sélection des combattants et a noté comment Nintendo a un “plus grand” mot à dire dans la prise de décision. Byleth, par exemple, a été ajouté parce que le personnage est flambant neuf, ce qui contraste bien avec les combattants existants avec des histoires plus étendues.

Mes préférences ne jouent aucun rôle dans lequel de nouveaux combattants sont ajoutés; Nintendo a un plus grand mot à dire dans cette décision et apporte ses réflexions à la table. En tout cas, le «thème» de ce personnage était la fraîcheur qu’ils apportaient au jeu. Les combattants que nous incluons dans Smash Bros ont tendance à provenir de séries qui ont des histoires. Par exemple, “Hero” de Dragon Quest, “Banjo & Kazooie” et Terry Bogard de Fatal Fury sont tous apparus il y a environ 20 à 30 ans – je veux inclure un large éventail de personnages.

Pour éviter que Byleth ne devienne un autre personnage dépendant du jeu d’épée, Sakurai a décidé de considérer les “techniques” que ce combattant pourrait utiliser. De là, il a fini par mettre en œuvre les reliques de héros des chefs de Fire Emblem: Trois maisons:

comme solution de contournement, j’ai réfléchi aux techniques que le personnage devrait utiliser et j’ai fini par implémenter les “Héros Reliques” des chefs de maison des trois maisons dans le cadre de certains de leurs mouvements pour garder les éléments présents dans Trois maisons. Par exemple, bien que le personnage utilise un arc tout de même, la façon dont le joueur l’utilise peut le différencier un peu des arcs de Link ou de Pit, par exemple.

