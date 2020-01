Sakurai discute de deux projets de prototype N64, dont l’un a conduit à Super Smash Bros.

La série de combats de Sakurai a parcouru un long chemin depuis le titre original sur N64

Ces jours-ci, tous les fans de jeux sous le soleil sont conscients de la bête qui s’étend sur la franchise Super Smash Bros., mais saviez-vous comment il a pris forme sous le nom d’un prototype connu sous le nom de «Dragon King»?

Le directeur de la série Smash, Masahiro Sakurai, a discuté de cela et d’un autre prototype inachevé destiné à la Nintendo 64 dans une interview pour le livre de Hobonichi sur Satoru Iwata. Les traductions de l’interview ont été partagées en ligne par PushDustIn.

Selon les traductions de PushDustIn, Sakurai a pu travailler sur un certain nombre de prototypes N64 vers la fin de Kirby Super Starle développement de. Il a commencé à étudier les outils 3D et l’animation, pour finalement concevoir un prototype appelé Dragon King (ou “ Ryuo: Fighting King ”, comme on l’appelait au Japon), qui utiliserait le stick de contrôle du N64 et les quatre ports de contrôleur. À l’époque, le jeu ne comportait pas d’attaques «spéciales», mais le gameplay «ressemblait à» Smash et a finalement été transformé en jeu Super Smash Bros.

Un aperçu de Dragon King, partagé par Nintendo dans une interview Iwata demande

Le deuxième prototype discuté était un jeu d’aventure avec un robot qui explorerait une mystérieuse ville souterraine. Ce robot devrait pirater des caméras pour que le joueur puisse explorer davantage la ville, et bien que ce titre n’ait jamais été publié, Sakurai note que l’original Resident Evil dispose en fait d’un mécanisme de contrôle très similaire.

PushDustIn note qu’Iwata a géré les tâches de programmation pour ces deux prototypes; le travail sur les deux s’est poursuivi pendant un certain temps, mais il a finalement été décidé de se concentrer sur le jeu de combat car il serait terminé plus rapidement. Le jeu d’aventure robotique aurait pris “au moins deux ans pour se terminer”.

Si vous souhaitez en savoir plus, Dragon King a déjà été abordé dans une interview Iwata demande.

