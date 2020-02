Sakurai: Je sais qu’il y a beaucoup de personnages de Fire Emblem dans Smash Bros.Ultimate

Compte tenu de la quantité de contenu qu’il contient et des possibilités d’inclusion que cela représente, Super Smash Bros.Ultimate est l’un des jeux qui génère plus d’attentes à chaque nouvelle annonce. Cependant, il est clair qu’il est impossible de répondre aux souhaits de tous les fans et certaines révélations de personnages ont généré plus d’agacement que de joie, comme la récente présentation de Byleth et ce qui est aujourd’hui considéré comme une représentation penchée vers Fire Emblem qui a conduit à Masahiro Sakurai pour parler du sujet.

Après que la critique n’ait pas attendu la révélation et l’arrivée de Byleth, personnage de Fire Emblem: Three Houses, Masahiro Sakurai a exprimé son opinion dans la chronique qu’il publie dans le magazine Famitsu (via Siliconera), où il a reconnu qu’il y avait plusieurs personnages de la franchise, mais a expliqué les raisons qui ont conduit à ces décisions. Initialement, le créateur a clairement indiqué que la décision de savoir quels personnages arriveront à Super Smash Bros.Ultimate est uniquement entre les mains de Nintendo et il n’a pas le pouvoir de faire quelque chose.

Cela dit, Sakurai a déclaré que la décision de Nintendo d’emmener Byleth à Super Smash Bros.Ultimate obéissait au désir d’intégrer un personnage d’un titre que les fans jouent beaucoup aujourd’hui, comme Fire Emblem: Three Houses: “cette fois, nous voulions offrir l’expérience de jouer immédiatement avec un protagoniste d’un jeu auquel les gens jouent actuellement. Au point de départ de leur production, nous expérimentons le titre dans sa phase de développement. “

Par la suite, Sakurai a reconnu qu’il existe de nombreux personnages de Fire Emblem, ainsi que de nombreux épéistes, mais a souligné que ce n’était pas sa décision et que la seule chose que l’équipe de développement pouvait faire était de leur fournir des éléments uniques afin qu’il y ait des différences notables: “il y a trop de personnages de Fire Emblem et il y a trop de personnages d’épée. Je comprends aussi. Cependant, ces choses sont déjà décidées, donc nous continuons. Les choses auxquelles je dois penser sont ailleurs. Puisqu’il y a trop de personnages d’épée, nous le faisons qui ont tous leurs propres tactiques. “

