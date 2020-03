Sakurai ne sait pas ce qu’il fera une fois qu’il aura terminé

Super Smash Bros.Ultimate C’est un titre qui a été gagné pour être considéré comme l’un des plus reconnus dans le monde des jeux vidéo, en raison de la grande quantité de contenu qu’il contient et du fait que de nouveaux personnages, paramètres, etc. sont toujours ajoutés. grâce au “Fighters’s Pass”, dont le second arrivera prochainement. Ainsi, son directeur Masahiro Sakurai, a récemment parlé dans le magazine japonais Famitsu d’être totalement immergé dans ce jeu, au point que Il n’a pas encore décidé ce qu’il fera une fois le développement définitivement conclu..

Masahiro Sakurai, directeur de Super Smash Bros.Ultimate, en a profité pour parler avec mangaka Saho Yammoto dans sa 600ème chronique dans le magazine japonais Famitsu. Ainsi, au cours de cette conversation, Sakurai a expliqué sa philosophie selon laquelle les jeux vidéo doivent avoir quelque chose de spécial pour gagner une place dans la communauté des joueurs, mais il a également révélé un fait personnel qui est moins intéressant, et c’est que pour le moment ils n’ont pas encore Sachez ce que vous ferez une fois le développement du deuxième pack de combat DLC de ce jeu de combat croisé terminé. Il est normal que les développeurs commencent à penser au suivant à l’approche de la fin d’un projet, mais ce n’est pas le cas avec le directeur, car il concentre tous ses efforts sur l’achèvement de son projet actuel.

Donc, en raison de ces déclarations, les joueurs ne peuvent que penser à quel est le prochain jeu dans lequel ils aimeraient que Sakurai assume le rôle de réalisateur. Peut-être une suite de Kid Icarus Uprising, car il y avait encore des parcelles non fermées à la fin, laissant ainsi la place à une éventuelle poursuite?

