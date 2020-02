Sakurai parle du décès de Satoru Iwata, Smash Bros.Ultimate étant la dernière mission d’Iwata pour lui

La société de Shigesato Itoi, Hobonichi, a publié de nouvelles interviews avec le réalisateur de Super Smash Bros.Ultimate Masahiro Sakurai. Dans ce cadre, Sakurai parlait sur le décès du défunt président Satoru Iwata. Il explique également comment Super Smash Bros.Ultimate a été la dernière mission que Iwata lui a confiée.

Vous rappelez-vous comment vous avez traité son décès?

Masahiro Sakurai, réalisateur: «Avant de prendre l’appel, je me sentais paresseux pour une raison quelconque. Comme si mon corps était lourd…

Quand mon grand-père et ma grand-mère sont décédés, j’avais le même sentiment. Comme «je me sens lent aujourd’hui», puis découvrir qu’ils sont décédés. Quelque chose comme ça s’est produit, et pour une raison quelconque, une chose similaire s’est produite. Bien que je ne sois pas du genre à parler de choses spirituelles. Je me demande si j’ai eu un sentiment…

Mais j’ai décidé que de toute façon, je terminerais le projet Smash Bros. C’était la meilleure façon de me rendre à Iwata-san, je pensais. »

Ahh je vois.

Sakurai: “Alors Super Smash Bros. Ultimate est sorti, non? En fait, c’était la dernière mission qui m’a été confiée par Iwata-san. Ce jeu s’est vendu non seulement au Japon mais aussi à l’étranger, et est devenu le titre le plus vendu en 2018 au Japon. Les gens du monde entier ont apprécié le jeu, et il a donné les meilleurs résultats, et j’en suis reconnaissant. »

Sakurai ne sait pas ce que l’avenir nous réserve et quelle pourrait être sa prochaine mission. Le DLC de Super Smash Bros.Ultimate “ne fait déjà pas partie de la mission”, a-t-il déclaré.